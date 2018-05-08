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    Гордеев: Не справились с темпом сборной Германии

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    Андрей Гордеев
    На фото:Андрей Гордеев
    Главный тренер сборной России (2000 год рождения) Андрей Гордеев прокомментировал поражение от сверстников из Германии (1:3) в товарищеском матче.

    «Не справились с темпом игры, наши соперники оказались быстрее. Сборная Германии — команда мирового уровня, здорово, что удалось с ними встретиться, эта игра дала нам много пищи для размышлений. В целом, считаю, что счет по делу.

    Разница есть, она существует. Сравнить сложно, но мы видим разрыв. Отрицать это глупо. Надо работать, чтобы эту разницу уменьшить.

    Почему в перерыве решили поменять практически всех футболистов? Мы так договорились с тренерскими штабами клубов, чтобы не перегружать игроков. В молодежном первенстве России сейчас пора решающих матчей, посчитали, что правильно дать сыграть всем по 45 минут.

    Кроме того, многие наши футболисты гораздо чаще играют на искуственном поле, а сегодня игра проходила на натуральном. Чтобы переход не был резким, нельзя сразу находиться на поле 90 минут.

    Хочу поблагодарить Волгоград за гостеприимство, вчера посетили Мамаев курган — эмоции через край. Даже теоретическое занятие пришлось перенести. Также огромное спасибо болельщикам на стадионе за поддержку ", — приводит слова тренера пресс-служба РФС.

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