Гордеев: Не справились с темпом сборной Германии

Главный тренер сборной России (2000 год рождения)прокомментировал поражение от сверстников из Германии (1:3) в товарищеском матче.

«Не справились с темпом игры, наши соперники оказались быстрее. Сборная Германии — команда мирового уровня, здорово, что удалось с ними встретиться, эта игра дала нам много пищи для размышлений. В целом, считаю, что счет по делу.

Разница есть, она существует. Сравнить сложно, но мы видим разрыв. Отрицать это глупо. Надо работать, чтобы эту разницу уменьшить.

Почему в перерыве решили поменять практически всех футболистов? Мы так договорились с тренерскими штабами клубов, чтобы не перегружать игроков. В молодежном первенстве России сейчас пора решающих матчей, посчитали, что правильно дать сыграть всем по 45 минут.

Кроме того, многие наши футболисты гораздо чаще играют на искуственном поле, а сегодня игра проходила на натуральном. Чтобы переход не был резким, нельзя сразу находиться на поле 90 минут.

Хочу поблагодарить Волгоград за гостеприимство, вчера посетили Мамаев курган — эмоции через край. Даже теоретическое занятие пришлось перенести. Также огромное спасибо болельщикам на стадионе за поддержку ", — приводит слова тренера пресс-служба РФС.