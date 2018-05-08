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    Фергюсон вышел из комы и поговорил с родственниками

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    Алекс Фергюсон
    На фото:Алекс Фергюсон
    Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы, информирует Daily Mail.

    Как стало-известно изданию, 76-летний шотландец остается в реанимации, но уже может сидеть и даже разговаривает с семьей и друзьями в больнице Солфорд-Ройал.

    Фергюсон был госпитализирован в конце прошлой недели после жалобы на плохое самочувствие. Ему срочно была проведена операция по поводу кровоизлияния в мозг.

    Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии доставлен в больницу

    Хирургическое вмешательство прошло очень хорошо, поэтому сейчас специалист демонстрирует первые признаки выздоровления.

    Впрочем, врачи признают, что это лишь начало в длинном пути по восстановлению и сохраняют сдержанный оптимизм.

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