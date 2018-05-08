Фергюсон вышел из комы и поговорил с родственниками

Как стало-известно изданию, 76-летний шотландец остается в реанимации, но уже может сидеть и даже разговаривает с семьей и друзьями в больнице Солфорд-Ройал.
Фергюсон был госпитализирован в конце прошлой недели после жалобы на плохое самочувствие. Ему срочно была проведена операция по поводу кровоизлияния в мозг.
Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Хирургическое вмешательство прошло очень хорошо, поэтому сейчас специалист демонстрирует первые признаки выздоровления.
Впрочем, врачи признают, что это лишь начало в длинном пути по восстановлению и сохраняют сдержанный оптимизм.