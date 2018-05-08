Фергюсон вышел из комы и поговорил с родственниками

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед»вышел из комы, информирует Daily Mail.

Как стало-известно изданию, 76-летний шотландец остается в реанимации, но уже может сидеть и даже разговаривает с семьей и друзьями в больнице Солфорд-Ройал.

Фергюсон был госпитализирован в конце прошлой недели после жалобы на плохое самочувствие. Ему срочно была проведена операция по поводу кровоизлияния в мозг.

Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Хирургическое вмешательство прошло очень хорошо, поэтому сейчас специалист демонстрирует первые признаки выздоровления.

Впрочем, врачи признают, что это лишь начало в длинном пути по восстановлению и сохраняют сдержанный оптимизм.