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    Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии доставлен в больницу

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    Алекс Фергюсон
    На фото:Алекс Фергюсон
    Сэр Алекс Фергюсон доставлен в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья, информирует SkySports.

    Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» находится в тяжелом состоянии, он экстренно перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг.

    76-летний специалист выиграл 13 титулов за 26 лет у руля «красных дьяволов». Он ушел на пенсию в 2013 году.

    Недавно Фергюсон был замечен на матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», перед началом которого принял участие в церемонии чествования Арсена Венгера.

    Его сын, Даррен Фергюсон, возглавляющий «Донкастер Роверс» из третьего по силе дивизиона Англии, пропустил последний матч своей команды по «семейным обстоятельствам».

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