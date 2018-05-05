Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Сэрдоставлен в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья, информирует SkySports.

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» находится в тяжелом состоянии, он экстренно перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг.

76-летний специалист выиграл 13 титулов за 26 лет у руля «красных дьяволов». Он ушел на пенсию в 2013 году.

Недавно Фергюсон был замечен на матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», перед началом которого принял участие в церемонии чествования Арсена Венгера.

Его сын, Даррен Фергюсон, возглавляющий «Донкастер Роверс» из третьего по силе дивизиона Англии, пропустил последний матч своей команды по «семейным обстоятельствам».