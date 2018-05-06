ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Семин: У меня нет никакого конфликта с руководством, но есть разногласия

    Локомотив РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер чемпионов России Юрий Семин отрицает наличие конфликтов с руководством «Локомотива».

    При этом 70-летний специалист, перечисляя своих бывших начальников, не упомянул Ольгу Смородскую.

    «Со мной сложно работать? Я думаю, нет. Никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда.

    У меня и сейчас нет конфликта никакого. У меня есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Я его знаю лучше, чем другие. Поэтому я буду отстаивать интересы.

    Я буду отстаивать интересы игроков и команды, чтобы двигаться вперед и занимать высокие места. А если я буду говорить "Спасибо, я так сделаю", считаю, такой тренер сегодня не нужен», – сказал тренер в эфире программы «После футбола».

    Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?«Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Борьба продолжается. «Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за серебро
  • Расклады перед заключительным туром чемпионата России
    •
  • Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам
  • СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18
    •
  • 06/05
    • Итальянские СМИ: Каррера согласился возглавить «Ювентус»
  • 06/05
    • «Зенит» не попал в Лигу чемпионов в третий раз подряд
  • 06/05
    • Филимонов в конце сезона завершит игровую карьеру
  • 06/05
    • «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым
  • 06/05
    • Хет-трик Чалова позволил ЦСКА разгромить «Арсенал»
  • 06/05
    • «Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • «Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет
  • Реакция СМИ на победу «железнодорожников» над «Зенитом»
    •
  • Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина
  • СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»
    •
  • «Реал» нацелен огорчить «Барселону» в последнем «Класико» Иньесты
  • Превью особенного «Эль Класико» «Барселона» — «Реал»
    •
  • Шанс впечатлить Моуринью
  • Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав
    •
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    •
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
  • 1,85
    •
  • Порадуют ли США и Германия результативной игрой?
  • США — Германия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
  • 1,96
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Борьба продолжается. «Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за серебро
  • Расклады перед заключительным туром чемпионата России
    • 22:51
  • 22:18
    • Барбоза: Эдер всем всё доказал в матче с «Зенитом»
  • 22:02
    • Гончаренко: У Кучаева наверняка повреждение крестообразной связки
  • 21:50
    • Бабаев считает чемпионство «Локомотива» объективным
  • 21:36
    • «Нюрнберг» и «Фортуна» вернулись в Бундеслигу
  • 21:34
    • Божович: Поражение от ЦСКА было позорным
  • Примера. «Эль класико», «Атлетико» уступил «Эспаньолу», «Валенсия» проиграла в Вильярреале
  • Обзор матчей 36-го тура испанской Примеры
    • 21:24
  • 21:21
    • «Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Хетафе»
  • 21:16
    • «Зальцбург» в пятый раз подряд выиграл чемпионат Австрии
  • 21:05
    • «Зенит» не попал в Лигу чемпионов в третий раз подряд
  • РФПЛ. «Локомотив» — чемпион, Карпин проиграл «Спартаку», ЦСКА разгромил «Арсенал»
  • Подробности матчей 29-го тура российской Премьер-лиги
    • 20:58
  • 20:52
    • «Сампдория» уступила «Сассуоло»
  • 20:52
    • Хет-трик Чалова позволил ЦСКА разгромить «Арсенал»
  • АПЛ. «МЮ» проиграл «Брайтону», «Челси» одолел «Ливерпуль», «Арсенал» разгромил «Бернли»
  • Подробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги
    • 20:50
  • 20:32
    • «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Венгера
  • 20:23
    • Гол Жиру принес «Челси» победу над «Ливерпулем»
  • 19:59
    • «Монако» вырвал победу у «Кана»
  • 19:45
    • УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России
  • 19:37
    • «Лион» разгромил «Труа»
  • Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам
  • СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18
    • 19:16
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус