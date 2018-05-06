Семин: У меня нет никакого конфликта с руководством, но есть разногласия

Главный тренер чемпионов Россииотрицает наличие конфликтов с руководством

При этом 70-летний специалист, перечисляя своих бывших начальников, не упомянул Ольгу Смородскую.

«Со мной сложно работать? Я думаю, нет. Никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда.

У меня и сейчас нет конфликта никакого. У меня есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Я его знаю лучше, чем другие. Поэтому я буду отстаивать интересы.

Я буду отстаивать интересы игроков и команды, чтобы двигаться вперед и занимать высокие места. А если я буду говорить "Спасибо, я так сделаю", считаю, такой тренер сегодня не нужен», – сказал тренер в эфире программы «После футбола».