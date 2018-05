Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»пожелали выздоровления экс-главному тренеру

Напомним,76-летний специалист попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и перенес операцию.

«Поправляйся скорее, Босс. Мои мысли со всеми близкими в эти тяжёлые времена», — написал Руни на своей странице в Twitter.

Get well soon Boss. Thoughts with all the family at this sad time. #AlexFerguson