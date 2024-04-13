«Торино»
strong>Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Торино» занимает девятое место с 44 очками и разницей мячей 31-29.
Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.
Торино — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Хозяева грядущей игры в упорном поединке уступили «Эмполи» (2:3).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию в четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство, после двух ничьих и двух побед.
Не сыграют: Пеллегри, Гинейтис, Джиджи, Илич, Шуурс — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Торино» потерпел одно поражение при двух победах и двух ничьих.
Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.
Даниэль Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 12 голами.
«Ювентус»
Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Ювентус» занимает третье место с 62 очками и разницей мячей 45-24.
Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на 20 очков от лидера «Интера» и на шесть — от второго в таблице «Милана», тогда как отрыв от пятого места вне зоны ЛЧ составляет семь баллов.
Последние матчи: клуб в прошлом туре одержал победу. «Старая Синьора» с минимальным результатом справилась с «Фиорентина» (1:0).
Этот успех стал вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство и кубок страны.
Не сыграют: Милик — травма. Дисквалифицированы — Погба и Фаджоли.
Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Ювентус» потерпел одно поражение при двух победах и двух ничьих.
Такие результаты с одной стороны позволяют туринцам практически обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов, с другой — оставляют немного шансов на вторую позицию.
Дуан Влахович — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Серии А с 15 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Торино» не проиграл
- в четырех последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Ювентуса» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Торино» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.
- 1.95Лацио — Салернитана: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Плимут — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бетис — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в этих поединках было забито меньше 3,5 голов.
В то же время, в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25