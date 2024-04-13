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    В туринском дерби будет сенсация?

    «Торино» — «Ювентус». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 13 апреля 2024 года

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    «Ювентус» — фаворит матча
    «Торино» на своем поле сыграет против «Ювентуса» в 32-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 13 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Торино» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2024 года
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    «Торино»

    strong>Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Торино» занимает девятое место с 44 очками и разницей мячей 31-29.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

    Торино — Ювентус: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Хозяева грядущей игры в упорном поединке уступили «Эмполи» (2:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию в четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство, после двух ничьих и двух побед.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Пеллегри, Гинейтис, Джиджи, Илич, Шуурс — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Торино» потерпел одно поражение при двух победах и двух ничьих.

    Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

    Даниэль Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 12 голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Ювентус» занимает третье место с 62 очками и разницей мячей 45-24.

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на 20 очков от лидера «Интера» и на шесть — от второго в таблице «Милана», тогда как отрыв от пятого места вне зоны ЛЧ составляет семь баллов.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре одержал победу. «Старая Синьора» с минимальным результатом справилась с «Фиорентина» (1:0).

    Этот успех стал вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство и кубок страны.

    Не сыграют: Милик — травма. Дисквалифицированы — Погба и Фаджоли.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Ювентус» потерпел одно поражение при двух победах и двух ничьих.

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    Такие результаты с одной стороны позволяют туринцам практически обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов, с другой — оставляют немного шансов на вторую позицию.

    Дуан Влахович — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Серии А с 15 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Торино» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Ювентуса» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Торино» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в этих поединках было забито меньше 3,5 голов.

    В то же время, в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Ювентус» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. В туринском дерби будет сенсация?
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