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    Дортмундская «Боруссия» в гостях выиграла у «Боруссии» Менхенгладбах

    «Боруссия» Мх — «Боруссия» Д: счет матча 1:2 (1:2)

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    «Боруссия» Менхенгладбах уступила на своем поле «Боруссии» Дортмунд в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги со счетом 1:2.

    Марсель Забитцер
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    Марсель Забитцер

    Все голы были забиты в первом тайме. Сначала австрийский полузащитник Марсель Забитцер открыл счет на 22-й минуте, он же через шесть минут увеличил преимущество гостей.

    Хозяева смогли ответить лишь забитым мячом Марселя Вобера на 36-й минуте.

    Во втором тайме «шмели» остались в меньшинстве после удаления Карима Адейеми, но смогли сохранить победу.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Боруссия Д 1:2
    Боруссия М: Йонас Омлин, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Максимилиан Вебер (Теозон-Жордан Сибачо, 75'), Штефан Ляйнер (Томаш Чванчара, 64'), Коу Итакура, Лука Нец, Юлиан Вайгль (Рокко Райтц, 74'), Франк Онора, Алассан Плеа, Nathan NGoumou (Робин Хак, 64') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Матсен (Юлиан Рюэрсон, 46'), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс (Дониелл Мален, 54'), Салих Озкан, Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 10'), Юлиан Брандт (Феликс Нмеча, 71'), Марсель Забитцер, Мариус Вольф

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Боруссия» Д с 53 очками занимает пятое место, «Боруссия» Мх на 11-й строчке с 31 очком.

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