«Боруссия» Мх — «Боруссия» Д: счет матча 1:2 (1:2)

уступила на своем полев матче 29-го тура немецкой Бундеслиги со счетом 1:2.

Все голы были забиты в первом тайме. Сначала австрийский полузащитник Марсель Забитцер открыл счет на 22-й минуте, он же через шесть минут увеличил преимущество гостей.

Хозяева смогли ответить лишь забитым мячом Марселя Вобера на 36-й минуте.

Во втором тайме «шмели» остались в меньшинстве после удаления Карима Адейеми, но смогли сохранить победу.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Боруссия Д 1:2 Боруссия М: Йонас Омлин, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Максимилиан Вебер (Теозон-Жордан Сибачо, 75'), Штефан Ляйнер (Томаш Чванчара, 64'), Коу Итакура, Лука Нец, Юлиан Вайгль (Рокко Райтц, 74'), Франк Онора, Алассан Плеа, Nathan NGoumou (Робин Хак, 64') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Матсен (Юлиан Рюэрсон, 46'), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс (Дониелл Мален, 54'), Салих Озкан, Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 10'), Юлиан Брандт (Феликс Нмеча, 71'), Марсель Забитцер, Мариус Вольф

Календарь и таблица Бундеслиги

«Боруссия» Д с 53 очками занимает пятое место, «Боруссия» Мх на 11-й строчке с 31 очком.