13 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: сейчас «Локомотив» занимает пятое место в таблице российской Премьер-лиги, и всего на два очка отстает от занимающего третью позицию «Динамо». Вся борьба за медали еще впереди.

Последние матчи: в 23-м туре команда Михаила Галактионова в отличном стиле победила в гостях «Ахмат» со счетом 2:0. Конечно, помогло удаление в составе хозяев в начале встречи, но и до него «железнодорожники» смотрелись очень солидно. Голы забивали Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

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Ранее «Локомотив» смог уйти от поражения в матче с «Краснодаром» (1:1), сравняв счет в конце встречи, и сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: травмированы центральный защитник Ньямси, нападающий Дзюба и вратарь Гильерме.

Состояние команды: недавно в «Локомотиве» прошла встреча руководства, тренерского штаба и футболистов, на ней были обсуждены многие вопросы, по итогам чего стороны пришли к компромиссу и атмосфера внутри московского клуба внешне наладилась. По крайней мере, результат с «Ахматом» был положительным, а игра смотрелась.

ЦСКА

Турнирное положение: в настоящий момент ЦСКА идет на 4-5 месте в таблице РПЛ вместе с «Локомотивом», у обеих команд по 36 очков. В случае победы «армейцы» могут сбросить одного из конкурентов в борьбе за медали.

Последние матчи: в 23-м туре команда Владимира Федотова разгромила на своем поле «Факел» со счетом 4:1, показав очень мощный атакующий футбол. Голы за ЦСКА забивали Мусаев, Обляков, Файзуллаев и Чалов. Москвичи по всем параметрам превзошли своего соперника, не дав ничего ему сделать на футбольном поле.

До этого ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2), ведя по ходу матча 2:0, и победил на выезде «Крылья Советов» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован ключевой защитник Вильям Роша, давно в лазарете Максим Мухин.

Состояние команды: после зимней паузы ЦСКА смотрится довольно неплохо, в паузу летние новички поняли требования Федотова и теперь смотрятся в составе довольно гармонично, особенно это заметно на примере Виктора Давила. Главная проблема у «армейцев» это оборона, команда много пропускает для претендента на медали.

Статистика для ставок

В первом круге ЦСКА разгромил на своем поле со счетом 4:1

В прошлом сезоне «армейцы» были сильнее на выезде 1:0, а дома была зафиксирована ничья 1:1

«ЦСКА» и «Локомотив» пропустили по 28 мячей за 22 матча, при этом забили 40 и 35 соответственно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Локомотив» дают 2,85, а на ЦСКА — 2,65. Ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше можно взять за 1,98, а тотал больше 2,5 за 1,88.

Прогноз: у обоих соперников средняя линия и нападение гораздо сильнее обороны. Как не старались главные тренеры курепить за зиму проблемную линию, ничего у них не вышло. Ньямси пока не усилил защиту «Локомотива», а сейчас и вовсе травмирован, а ЦСКА не помогло возвращение в строй Дивеева. Этот матч пропускает лучший защитник «армейцев» Вильям Роша, что сильно ослабит оборонительные редуты.

Ставка: обе забьют за 1,74.

Прогноз: сейчас ЦСКА и «Локомотив» находятся примерно на одном уровне, поэтому можно рискнуть и заиграть мирный исход. Он вполне вероятен.

Ставка: ничья за 3,60.