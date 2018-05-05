РФПЛ. «Локомотив» — чемпион, Карпин проиграл «Спартаку»

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» 0:1
В Хабаровске состоялся матч 29-го тура чемпионата России — местный «СКА-Хабаровск» принимал «Краснодар».
Встреча завершилась минимальной победой «Краснодара» со счетом 1:0.
Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Виктор Классон.
Отметим, что на 93-й минуте матча Максим Канунников мог сравнять счет, однако не реализовал пенальти.
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 53 очка, у «СКА-Хабаровск» остается 13 очков.
«Тосно» — «Динамо» 1:2
В Тосно состоялся матч 29-го тура чемпионата России — местный одноименный клуб принимал московское «Динамо».
Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Сначала динамовцев вывел вперед Шунич на 56-й минуте, после чего равновесие на 68-й минуте восстановил Мирзов. Победным оказался удар Панченко после паса Ташаева в конце второго тайма.
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на девятое место, набрав уже 37 очков. «Тосно» остается на предпоследней позиции, имея в активе 24 пункта.
«Локомотив» — «Зенит» 1:0
В центральном поединке 29-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле принимал «Зенит» и одержал минимальную победу со счетом 1:0, которая досрочно принесла москвичам чемпионский титул.
Судьбу поединка решила атака «Локо» на 87-й минуте, когда Фарфан дошел до штрафной и отдал пас на ход Игнатьеву, а тот совершил прострел — Эдер опередил защитника и отправил мяч в угол ворот.
Таким образом, последний тур сезона станет формальностью для «Локомотива» (60 очков), тогда как «Зенит» (50) остался на пятом месте таблицы РФПЛ и еще имеет теоретические шансы подняться выше. Московский клуб завоевал титул впервые за 14 лет.
«Спартак» — «Ростов» 2:0
«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0.
«Красно-белые» вышли вперед на 79-й минуте, когда Лоренсо Мельгарехо взял инициативу на себя, вошел в штрафную площадь, продавил защитников и аккуратно перебросил мяч мимо Ильи Абаева.
Спустя еще пять минут хозяева удвоили свое преимущество. Роман Зобнин доставил мяч в штрафную, Софьян Ханни сделал передачу пяткой на ход Квинси Промесу, который с пяти метров пробил точно в угол.
За несколько секунд до финального свистка «желто-синие» остались в меньшинстве, так как Хорен Байрамян получил вторую желтую карточку.
Благодаря этой победе «Спартак» не только остался на втором месте в турнирной таблице (56 очков), но и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Ниже третьей строчки «красно-белые» уже не опустятся. «Ростов» занимает 12-е место (34 очка).
«Урал» — «Амкар»
6 мая, 14:00 мск
ЦСКА – «Арсенал»
6 мая, 19:00 мск
«Анжи» — «Ахмат»
7 мая 19:30 мск