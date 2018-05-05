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    РФПЛ. «Локомотив» — чемпион, Карпин проиграл «Спартаку»

    Подробности матчей 29-го тура российской Премьер-лиги

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    Гильерме
    Гильерме
    С 5 по 7 мая в российской Премьер-лиге пройдут матчи 29-го тура.

    «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» 0:1

    В Хабаровске состоялся матч 29-го тура чемпионата России — местный «СКА-Хабаровск» принимал «Краснодар».

    Встреча завершилась минимальной победой «Краснодара» со счетом 1:0.

    Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Виктор Классон.

    Отметим, что на 93-й минуте матча Максим Канунников мог сравнять счет, однако не реализовал пенальти.

    Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 53 очка, у «СКА-Хабаровск» остается 13 очков.

    Чемпионат России. 29-й тур
    «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» — 0:1 (0:1)
    Гол: Классон, 45+1 (0:1).Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)«СКА-Хабаровск»: Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.

    «Тосно» — «Динамо» 1:2

    В Тосно состоялся матч 29-го тура чемпионата России — местный одноименный клуб принимал московское «Динамо».

    Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Сначала динамовцев вывел вперед Шунич на 56-й минуте, после чего равновесие на 68-й минуте восстановил Мирзов. Победным оказался удар Панченко после паса Ташаева в конце второго тайма.

    Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на девятое место, набрав уже 37 очков. «Тосно» остается на предпоследней позиции, имея в активе 24 пункта.

    Чемпионат России. 29-й тур
    «Тосно» — «Динамо» — 1:2 (0:0)
    Голы: Мирзов, 68 — Шуньич, 56, Панченко, 79«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Дугалич, Маргасов, Миюшкович, Галиулин (Труйич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Нуну Роша (Скворцов, 65), Мирзов, Полетанович, Рикардиньо«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Хольмен, Рауш, Соу, Тетте, Ташаев, Панченко (Рыков, 84), Луценко (Соснин, 90), Черных (Морозов, 46)Предупреждения: Мирзов (5), Палиенко (50), Морозов (54), Шуньич (81), Дугалич (85), Юрченко (90).

    «Локомотив» — «Зенит» 1:0

    В центральном поединке 29-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле принимал «Зенит» и одержал минимальную победу со счетом 1:0, которая досрочно принесла москвичам чемпионский титул.

    Фотогалерея матча

    Судьбу поединка решила атака «Локо» на 87-й минуте, когда Фарфан дошел до штрафной и отдал пас на ход Игнатьеву, а тот совершил прострел — Эдер опередил защитника и отправил мяч в угол ворот.

    Таким образом, последний тур сезона станет формальностью для «Локомотива» (60 очков), тогда как «Зенит» (50) остался на пятом месте таблицы РФПЛ и еще имеет теоретические шансы подняться выше. Московский клуб завоевал титул впервые за 14 лет.

    Чемпионат России. 29-й тур
    «Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (0:0)
    Гол: Эдер, 87«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Фарфан, Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Миранчук (Баринов, 90).«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Смольников (Полоз, 81), Кузяев, Жирков (Плетнев, 69), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Заболотный, Дриусси.Предупреждения: Дриусси (24), Игнатьев (25), Кузяев (55), Краневиттер (62), Паредес (67), Мевля (76), Гильерме (90).

    «Спартак» — «Ростов» 2:0

    «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0.

    «Красно-белые» вышли вперед на 79-й минуте, когда Лоренсо Мельгарехо взял инициативу на себя, вошел в штрафную площадь, продавил защитников и аккуратно перебросил мяч мимо Ильи Абаева.

    Спустя еще пять минут хозяева удвоили свое преимущество. Роман Зобнин доставил мяч в штрафную, Софьян Ханни сделал передачу пяткой на ход Квинси Промесу, который с пяти метров пробил точно в угол.

    За несколько секунд до финального свистка «желто-синие» остались в меньшинстве, так как Хорен Байрамян получил вторую желтую карточку.

    Благодаря этой победе «Спартак» не только остался на втором месте в турнирной таблице (56 очков), но и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Ниже третьей строчки «красно-белые» уже не опустятся. «Ростов» занимает 12-е место (34 очка).

    Чемпионат России. 29-й тур
    «Спартак» — «Ростов» — 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – 79 Мельгарехо, 2:0 – 84 Промес.«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Ташчи (Фернандо, 67), Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Мельгарехо, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.«Ростов": Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Маер (Калачев, 80), Байрамян, Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.Предупреждения: Байрамян (26), Абаев (38), Скопинцев (57), Ещенко (73).Удаление: Байрамян (90+3).

    «Урал» — «Амкар»

    6 мая, 14:00 мск

    ЦСКА – «Арсенал»

    6 мая, 19:00 мск

    «Анжи» — «Ахмат»

    7 мая 19:30 мск

    «Рубин» — «Уфа»

    7 мая 19:30 мск

    Сможет ли «Анжи» оторваться от «Тосно»?«Анжи» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 мая
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