Де Хеа в рекордный четвертый раз признан лучшим игроком «МЮ» в сезоне

Голкипер «Манчестер Юнайтед»признал лучшим футболистом «красных дьяволов» в сезоне-2017/18 по версии болельщиков.

В голосовании приняло участие 107 тысяч болельщиков, и испанский вратарь получил 67% голосов. Второе место занял Джесси Лингард с 10%, третьим стал Ромелу Лукаку (8%).

Испанец стал обладателем приза сэра Мэтта Басби в рекордный четвертый раз(до сегодняшнего дня он делил рекорд с Криштиану Роналду, который признавался лучшим в 2004, 2007 и 2008 гг.).

Ранее Де Хеа выигрывал награду лучшему игроку в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16, став первым футболистом клуба, кому удалось сделать это три года подряд, и первым вратарем, добившимся подобного признания.

Приз сэра Мэтта Басби вручается игрокам «МЮ» с сезона-1987/88.

Напомним, Де Хеа был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» и по версии одноклубников.

