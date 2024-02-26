ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро с трофеем Кубка лигиОт драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги Гарри КейнФутбольные Иуды. Присоединится ли Кейн к списку игроков, ненавидимых фанатами? «Арсенал»«Арсенал» — «Ньюкасл» 4:1. Онлайн
  • 22:24
    • «Бавария» выиграла у «Лейпцига» благодаря дублю Кейна
  • 20:13
    • «Барселона» разгромила «Хетафе»
  • 20:08
    • Хачанов обыграл Меньшика и взял титул в Дохе
  • 19:31
    • «Динамо» в овертайме одолело «Адмирал»
  • 01:01
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией»
  • 00:54
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл»
  • 00:52
    • Хет-трик Камара принес победу «Бресту» над «Страсбуром»
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Оклахома» реванш у «Хьюстона»?

    «Хьюстон» — «Оклахома». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    losangelesclippers oklahomacitythunder
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Тойота Арена» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Хьюстон» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 26 Февраля 2024 года
    Хьюстон
  • НБА
    •  Хьюстон 03:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
    •

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 25 побед и потерпев 31 поражение.

    Последние матчи: Фред Ванвлит успешно вернулся в игру «Хьюстона» после травмы паха. В минувшем туре защитник команды набрал 23 очка, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

    «Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» со счетом 114:110. Стоит отметить, что Ванвлит даже не вошёл в тройку лучших игроков матча по результативности.

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Хьюстона» Реджи Буллок. До этого в строй вернулись Фред Ванвлит и Кэм Уитмор. «Хьюстону» удалось прервать
    проигрышную серию, в которую вошли матчи против «Нью-Орлеана» (110:114) и «Мемфиса» (113:121).

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Поражением «Миннесоты» в матче против «Милуоки» (107:112), воспользовались баскетболисты «Оклахомы». В минувшем туре «громобойцы» одержали победу и вышли в лидеры Западной конференции. В 56 матчах «Тандер» добились 39 викторий и неудачно сыграли в 17 играх.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Оклахома» на данный момент выдает победную серию, которая состоит из четырёх матчей. В последнем матче регулярного чемпионата команда обыграла «Вашингтон» (147:106). Вклад в победу команды внес Шэй Гилджес-Александер, канадец набрал 30 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В строй команды после травмы икры вернулся форвард Гордон Хэйуорд. «Оклахома» сейчас выдает уверенную победную серию: были одержаны победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» в этом сезоне обыграл «Оклахому» (110:101)

    • Выигрышная серия «Оклахомы» состоит из четырёх матчей

    • Лидер «Хьюстона» Фред Ванвлит восстановился от травмы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Хьюстона» — 2.41.

    ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Оклахома» — лидер Западной конференции, команда сейчас демонистрирует выигрышную серию. Шэй Гилджес-Александер снова играет ключевую роль в победах своей команды. К тому же у «Оклахомы» давние счеты с «Хьюстоном», «громобойцы» намерены взять реванш за поражение в первом круге.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-5.5) с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: 211 очков забросили баскетболисты «Хьюстона» и «Оклахомы» друг другу в прошлой встрече. Так что команды могут в очередной раз сыграть по низам.

    Ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Каппеллоза — Немков
  • Футбол
  • Сегодня в 00:35
    •  2.35
  • Прогноз на матч Купер — Джексон
  • Футбол
  • Сегодня в 01:05
    •  1.48
  • Прогноз на матч Касангай — Эблин
  • Футбол
  • Сегодня в 01:35
    •  1.85
  • Прогноз на матч Феррейра — Бейдер
  • Футбол
  • Сегодня в 02:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оттава — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Колорадо — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Миннесота — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хьюстон» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Оклахома» реванш у «Хьюстона»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры