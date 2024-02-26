В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Тойота Арена» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Хьюстон» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 25 побед и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: Фред Ванвлит успешно вернулся в игру «Хьюстона» после травмы паха. В минувшем туре защитник команды набрал 23 очка, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

«Хьюстон» одержал победу над «Финиксом» со счетом 114:110. Стоит отметить, что Ванвлит даже не вошёл в тройку лучших игроков матча по результативности.

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Хьюстона» Реджи Буллок. До этого в строй вернулись Фред Ванвлит и Кэм Уитмор. «Хьюстону» удалось прервать

проигрышную серию, в которую вошли матчи против «Нью-Орлеана» (110:114) и «Мемфиса» (113:121).

«Оклахома»

Турнирное положение: Поражением «Миннесоты» в матче против «Милуоки» (107:112), воспользовались баскетболисты «Оклахомы». В минувшем туре «громобойцы» одержали победу и вышли в лидеры Западной конференции. В 56 матчах «Тандер» добились 39 викторий и неудачно сыграли в 17 играх.

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Последние матчи: «Оклахома» на данный момент выдает победную серию, которая состоит из четырёх матчей. В последнем матче регулярного чемпионата команда обыграла «Вашингтон» (147:106). Вклад в победу команды внес Шэй Гилджес-Александер, канадец набрал 30 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды после травмы икры вернулся форвард Гордон Хэйуорд. «Оклахома» сейчас выдает уверенную победную серию: были одержаны победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).

Статистика для ставок

«Хьюстон» в этом сезоне обыграл «Оклахому» (110:101)

Выигрышная серия «Оклахомы» состоит из четырёх матчей

Лидер «Хьюстона» Фред Ванвлит восстановился от травмы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Хьюстона» — 2.41.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Оклахома» — лидер Западной конференции, команда сейчас демонистрирует выигрышную серию. Шэй Гилджес-Александер снова играет ключевую роль в победах своей команды. К тому же у «Оклахомы» давние счеты с «Хьюстоном», «громобойцы» намерены взять реванш за поражение в первом круге.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-5.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: 211 очков забросили баскетболисты «Хьюстона» и «Оклахомы» друг другу в прошлой встрече. Так что команды могут в очередной раз сыграть по низам.

Ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 2.00.