«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 19:30 (мск) «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд занимает четвертое место в зоне еврокубков. В ее активе 44 забитых мячей, в пассиве — 27 пропущенных.

Команда на один балл опережает пятую позицию, которая находится вне зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в предыдущем туре гости потеряли очки. «Шмели» на чужом поле разошлись миром с «Вольфсбургом» (1:1).

Кроме того, посреди недели клуб сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала на выезде коллектив сыграл вничью с ПСВ (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Кобель, Буэно, Нмеча, Алле — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Дортмунд» не проиграл при четырех победах и семи ничьих.

Очевидно, что с такой формой, пусть в которой даже больше мировых, чем побед, клуб всерьез рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов.

Фюллькруг — лучший бомбардир «Боруссии» с 11 голами, пять из которых были решающими.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: по итогам 22 матчей первенства «Хоффенхайм» занимает девятое место с 27 очками и разницей мячей 38-41.

Команда на шесть баллов отстает от зоны еврокубков, поэтому для сохранения шансов сыграть в континентальных турнирах ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Он не смог ответить на единственный забитый мяч «Унион Берлина».

В четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив три раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

Не сыграют: Сков, Конте, Бишоф, Промель, Акпогума, Бютлер, Бериша и Джон — травмы. Дисквалифицирован — Нсоки.

Состояние команды: на сегодня у «Хоффенхайма» безвыигрышная серия в девять матчей, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи, при пяти поражениях и четырех ничьих.

Такая форма не сулит коллективу особых шансов на еврокубки, но если он начнет стабильно выигрывать, то все может измениться.

Крамарич и Максимилиан Байер — главные бомбардиры «Хоффенхайма», каждый из которых забил по восемь мячей.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Дортмунда» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Дортмунд» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 5.00, победа «Хоффенхайма» — в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с далекими друг от друга коэффициентами — 1.35 и 3.25.

Боруссия Д — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.505.005.40Бонус$9500

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито меньше 3,5 голов. В этих играх дортмундцы либо выигрывали, либо играли вничью.

В свою очередь, в трех из четырех последних матчей гостей была зафиксирована ничья, и в двух из них было забито меньше 3,5 голов.

Ставка: «Боруссия» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.25