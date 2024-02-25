ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
  • 00:23
    • «Байер» обыграл «Майнц» на своем поле
  • 21:50
    • СКА разгромил на выезде минское «Динамо»
  • 00:54
    • «Мец» на своем поле уступил «Лиону»
  • 00:47
    • «Болонья» уверенно победила «Верону»
    Все новости спорта

    Вернется ли «Дортмунд» на победный путь?

    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.45) и прогноз на чемпионат Германии на 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дортмунд» — фаворит матча
    «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 19:30 (мск) «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Февраля 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд занимает четвертое место в зоне еврокубков. В ее активе 44 забитых мячей, в пассиве — 27 пропущенных.

    Команда на один балл опережает пятую позицию, которая находится вне зоны Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в предыдущем туре гости потеряли очки. «Шмели» на чужом поле разошлись миром с «Вольфсбургом» (1:1).

    Кроме того, посреди недели клуб сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала на выезде коллектив сыграл вничью с ПСВ (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Кобель, Буэно, Нмеча, Алле — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Дортмунд» не проиграл при четырех победах и семи ничьих.

    Очевидно, что с такой формой, пусть в которой даже больше мировых, чем побед, клуб всерьез рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов.

    Фюллькруг — лучший бомбардир «Боруссии» с 11 голами, пять из которых были решающими.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: по итогам 22 матчей первенства «Хоффенхайм» занимает девятое место с 27 очками и разницей мячей 38-41.

    Команда на шесть баллов отстает от зоны еврокубков, поэтому для сохранения шансов сыграть в континентальных турнирах ей крайне важно выигрывать.

  • Новый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • Спустя год в Мюнхене снова ищут главного тренера
  • 22/02/2024

    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Он не смог ответить на единственный забитый мяч «Унион Берлина».

    В четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив три раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

    Не сыграют: Сков, Конте, Бишоф, Промель, Акпогума, Бютлер, Бериша и Джон — травмы. Дисквалифицирован — Нсоки.

    Состояние команды: на сегодня у «Хоффенхайма» безвыигрышная серия в девять матчей, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи, при пяти поражениях и четырех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такая форма не сулит коллективу особых шансов на еврокубки, но если он начнет стабильно выигрывать, то все может измениться.

    Крамарич и Максимилиан Байер — главные бомбардиры «Хоффенхайма», каждый из которых забил по восемь мячей.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Дортмунда» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Дортмунд» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

    • в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» забивали оба соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 5.00, победа «Хоффенхайма» — в 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с далекими друг от друга коэффициентами — 1.35 и 3.25.

    Боруссия Д — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.505.005.40Бонус$9500
    •

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито меньше 3,5 голов. В этих играх дортмундцы либо выигрывали, либо играли вничью.

    В свою очередь, в трех из четырех последних матчей гостей была зафиксирована ничья, и в двух из них было забито меньше 3,5 голов.

    Ставка: «Боруссия» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.77
  • Прогноз на матч Коламбус — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Филадельфия — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Атланта — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рууд — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Миннесота — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  4.41
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Дортмунд» на победный путь?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры