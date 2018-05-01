Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов

Форвард «Ливерпуля»признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации футбольных журналистов, информирует Daily Mail.

По итогам опроса египтянин опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

В нынешнем сезоне Салах забил 31 гол в 34 матчах Премьер-лиги, добавив к ним 11 мячей в 13 матчах Лиги чемпионов.

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Ранее форвард был признан игроком года в Англии по версии ассоциации футболистов-профессионалов, а также получил приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В прошлые годы награду от британских журналистов получили Гарет Бейл (2013), Луис Суарес (2014), Эден Азар (2015), Джейми Варди (2016) и Н'Голо Канте (2017).