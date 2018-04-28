В Китае хотят создать футбольную школу, которая будет названа в честь Андрея Шевченко

На фото: В Китае хотят создать футбольную школу, которая будет названа в честь Андрея Шевченко fcdynamo.kiev.ua

Учебно-тренировочную базу киевского «Динамо» им. Лобановского посетили представители Китая из провинции Хэнань, сообщает пресс-служба киевлян.

По словам директора ДЮФШ «Динамо» Александра Ищенко, зарубежные гости прибыли в Киев с целью набраться опыта, чтобы создать на родине собственную футбольную школу, которая будет носить имя Андрея Шевченко.

«К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей.

Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать её именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко», – сказал Ищенко.