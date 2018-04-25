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    Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство

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    Драка фанатов
    На фото:Драка фанатов
    Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь болельщика «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

    За час до начала первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» около одного из пабов произошло столкновение болельщиков.

    В результате инцидента серьезные травмы получил 53-летний фанат «красных», доставленный в больницу в критическом состоянии.

    На месте происшествия проведена судебно-медицинская экспертиза, также полицейские опросили задержанных.

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    «Наши мысли в первую очередь обращены к жертве и его семье в это трудное время. Мы предложим им нашу поддержку. Клуб сотрудничал с экстренными службами сразу после инцидента и продолжит поддерживать с ними связь», — говорится в сообщении на официальном сайте «Ливерпуля».

    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
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