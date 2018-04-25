Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатовпо подозрению в покушении на жизнь болельщика, сообщает Daily Mail.

За час до начала первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» около одного из пабов произошло столкновение болельщиков.

В результате инцидента серьезные травмы получил 53-летний фанат «красных», доставленный в больницу в критическом состоянии.

На месте происшествия проведена судебно-медицинская экспертиза, также полицейские опросили задержанных.

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«Наши мысли в первую очередь обращены к жертве и его семье в это трудное время. Мы предложим им нашу поддержку. Клуб сотрудничал с экстренными службами сразу после инцидента и продолжит поддерживать с ними связь», — говорится в сообщении на официальном сайте «Ливерпуля».