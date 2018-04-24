СМИ: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри

Главный тренер «Спартака»рассматривается руководствомв качестве замены, пишет Calciomercato со ссылкой на журналиста Фабио Равеццани.

Аллегри может грядущим летом покинуть туринский клуб — им интересуются «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».

По данным источника, заинтересованность в работе с «Ювентусом» проявлял бывший наставник команды Антонио Конте, ныне возглавляющий «Челси», однако руководство туринцев не хочет снова работать с 48-летним специалистом.

Пока что «Ювентус» обратил внимание лишь на кандидатуру Массимо Карреры.

Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год. Свою тренерскую карьеру он начал именно в туринском клубе. Сначала он отвечал за молодежь, а потом вошел в штаб Антонио Конте.