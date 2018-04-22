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    «Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» потерпел крупное домашнее поражение от «Алавеса» — 0:4.

    В составе победителей дубль оформил Мунир Эль-Хаддади, а ещё по голу на свой счёт записали Альваро Медран и Рубен Собрино.

    «Лас-Пальмас», с 21 очком располагающийся на 19-й строчке в таблице Примеры, после этого поражения лишился даже теоретических шансов сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам нынешнего сезона.

    Ранее шансов остаться в Примере на следующий сезон также лишилась «Малага» (20 очков).

    «Алавес» с 41 очком находится на 13-й строчке.

    Чемпионат Испании. 34-й тур
    «Лас-Пальмас» — «Алавес» — 0:4
    Голы: Эль Хаддади, 51, 73, Медран, 79, Собрино, 90+1«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Гарсия Сантана, Агиррегарай (Начо Хиль, 46), Симон, Гальвес, Халилович (Самперио, 46), Этебо, Кастельяно, Гомес, Эзекиэл (Толедо, 71), Кальери. «Алавес»: Пачеко, Руано, Дуарте, Агиррегабириа, Эли, Ибаи Гомес (Педраса, 68), Ману Гарсия, Пина, Мубарак (Гвидетти, 68), Мунир (Медран, 74), Собрино. Предупреждения: Агиррегарай (26), Дуарте (39), Эли (49), Гальвес (90).
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