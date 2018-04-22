«Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испаниипотерпел крупное домашнее поражение от— 0:4.

В составе победителей дубль оформил Мунир Эль-Хаддади, а ещё по голу на свой счёт записали Альваро Медран и Рубен Собрино.

«Лас-Пальмас», с 21 очком располагающийся на 19-й строчке в таблице Примеры, после этого поражения лишился даже теоретических шансов сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам нынешнего сезона.

Ранее шансов остаться в Примере на следующий сезон также лишилась «Малага» (20 очков).

«Алавес» с 41 очком находится на 13-й строчке.