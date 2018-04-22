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    Перед «Ротором» поставили задачу выйти в РФПЛ

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    Перед «Ротором» поставили задачу выйти в РФПЛ
    На фото:Перед «Ротором» поставили задачу выйти в РФПЛ
    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после первого тестового матча на стадионе ЧМ-2018 поставил перед игроками «Ротора-Волгоград» задачу выйти в РФПЛ.

    В субботу «Ротор» победил «Луч-Энергию» со счетом 4:2, после 34 матчей команда занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    «Чтобы достигать больших результатов, вам надо пахать. Мы готовы и будем помогать "Ротору", нас очень волнует и беспокоит, когда футболисты играют не совсем в полную силу.

    Понимаем, что нужно время и становление. Мы вернули в тяжелой трехлетней борьбе герб "Ротора", сегодня он принадлежит области.

    Мы ждем игры и результата от "Ротора". Мы нужно, чтобы вы закрепились и остались в ФНЛ. У нас есть задача, чтобы клуб играл в премьер-лиге, мы к ней идем. Не сомневаюсь, что "Ротор" будет там играть», – сказал Бочаров, чьи слова приводит ТАСС.

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