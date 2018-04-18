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    Зинченко: Мы с Де Брейне похожи внешне, даже моя мама нас путает

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    Александр Зинченко
    На фото:Александр Зинченко
    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о сходстве с хавбеком «горожан» Кевином Де Брейне.

    «В принципе, весь Манчестер могу показать минут за 10. Здесь очень переменчивая погода – в течение дня она может меняться несколько раз. Вроде тепло, потом дождь, потом снова тепло. Бывает такой сильный ветер, что сносит ворота на тренировке.

    В одном доме с Гвардиолой живет много игроков "Манчестер Сити". Пеп живет на последнем этаже. Зайти к нему за солью? Надо попробовать, но здесь такого нет.

    Схожесть с Де Брейне? Расскажу историю: после игры с "Арсеналом" на "Уэмбли" в финале Кубка английской лиги было мини-пати с болельщиками, родными. Ко мне подошла мама Де Брейне и сказала: "Ты определенно не страшнее брата". Даже моя мама издалека, по телевизору, иногда нас путает, как и фанаты. Но вблизи мы совершенно разные», – сказал Зинченко в эфире программы «ПроФутбол».

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