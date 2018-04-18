Иванов с пониманием отнесся к решению КДК по Смолову

Президент «Урала»заявил, что форварду «Краснодара»несправедливо показана желтая карточка, но отменить ее нет возможности.

«Мы каждый год меняем регламент, что-то дополняем, что-то вычеркиваем. Сейчас есть регламент, его все приняли – и "Краснодар", и я, и остальные руководители клубов. Что сейчас об этом говорить?

По духу игры и, на мой взгляд, конечно, нужно было отменять карточку Смолова, но есть регламент, который мы сами приняли. А чтобы избежать этого, нужно было изначально прописать в документах, при какой спорной ситуации можно аннулировать наказание игрока. И было бы другое дело.

"Краснодар" получил отказ в апелляции по желтой карточке Смолова

В позапрошлой игре у меня тоже были претензии к судье, который показал Бикфалви вторую желтую карточку на ровном месте. Ее там вообще не было, что все признали. Но нам сказали: "Вы сами подписывали регламент, какие могут быть вопросы?" И тогда зачем нам лишний раз подавать апелляцию на решение судьи?

Но повторюсь, если говорить по справедливости, то карточку Смолова нужно было отменить, и он должен был играть с ЦСКА. Это однозначно. Однако если мы приняли этот регламент, нужно следовать ему», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».