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    Иванов с пониманием отнесся к решению КДК по Смолову

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    Григорий Иванов
    На фото:Григорий Иванов
    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову несправедливо показана желтая карточка, но отменить ее нет возможности.

    «Мы каждый год меняем регламент, что-то дополняем, что-то вычеркиваем. Сейчас есть регламент, его все приняли – и "Краснодар", и я, и остальные руководители клубов. Что сейчас об этом говорить?

    По духу игры и, на мой взгляд, конечно, нужно было отменять карточку Смолова, но есть регламент, который мы сами приняли. А чтобы избежать этого, нужно было изначально прописать в документах, при какой спорной ситуации можно аннулировать наказание игрока. И было бы другое дело.

    "Краснодар" получил отказ в апелляции по желтой карточке Смолова

    В позапрошлой игре у меня тоже были претензии к судье, который показал Бикфалви вторую желтую карточку на ровном месте. Ее там вообще не было, что все признали. Но нам сказали: "Вы сами подписывали регламент, какие могут быть вопросы?" И тогда зачем нам лишний раз подавать апелляцию на решение судьи?

    Но повторюсь, если говорить по справедливости, то карточку Смолова нужно было отменить, и он должен был играть с ЦСКА. Это однозначно. Однако если мы приняли этот регламент, нужно следовать ему», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

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