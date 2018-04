Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»намекнул, что готов помочь сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

«Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки», – написал Ибрагимович в своим твиттере.

Форвард выступал за национальную команду Швеции с 2001 по 2016 год. 36-летний Ибрагимович с 62 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Напомним, Швеция на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Германией, Мексикой и Южной Кореей.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018