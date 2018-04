Яшин вошел в символическую сборную олимпийских медалистов по версии МОК

опубликовал символическую сборную футболистов, которые становились призерами Олимпийских игр. Вратарем этой команды стал советский футболист, который завоевывал золотую медаль на Играх в Мельбурне-1956.

Сборная футболистов-призеров Олимпиад: Лев Яшин (СССР) — Карлес Пуйоль (Испания), Хавьер Маскерано (Аргентина), Марселу (Бразилия) — Ференц Пушкаш (Венгрия), Хави (Испания), Андреа Пирло (Италия), Роналдиньо (Бразилия) — Лионель Месси (Аргентина), Самюэль Это'О (Камерун), Неймар (Бразилия).

Only two months until the @FIFAWorldCup begins, and we created a dream team of Olympic football medallists! Who would be in yours? ⚽🤔 pic.twitter.com/JxW3z3Fv5K