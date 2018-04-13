Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте подвел итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Лучшим игроком признан нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, набравшие 51 процент голосов болельщиков.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Мане отыграл все 90 минут и помог своей команде победить 2:1.

Второе место с 31 процентом голосов занял форвард «Ромы» Эдин Джеко, записавший на свой счет гол в ворота «Барселоны».

УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, забивший дважды на выезде «Реалу», но не вышедший в полуфинал, набрал 16 процентов голосов. В активе полузащитника «Баварии» Арьена Роббена только 3 процента голосов.