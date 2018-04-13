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    Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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    Садио Мане
    На фото:Садио Мане
    Онлайн: Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018Завершен
    УЕФА на своем официальном сайте подвел итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Лучшим игроком признан нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, набравшие 51 процент голосов болельщиков.

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Мане отыграл все 90 минут и помог своей команде победить 2:1.

    Второе место с 31 процентом голосов занял форвард «Ромы» Эдин Джеко, записавший на свой счет гол в ворота «Барселоны».

    УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, забивший дважды на выезде «Реалу», но не вышедший в полуфинал, набрал 16 процентов голосов. В активе полузащитника «Баварии» Арьена Роббена только 3 процента голосов.

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