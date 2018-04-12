УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

В нее вошли четыре футболиста «Ромы», по два игрока «Севильи», «Баварии» и «Ювентуса», а также один представитель «Ливерпуля».
Команда недели ЛЧ
Вратарь: Давид Сория («Севилья»).
Защитники: Александр Коларов («Рома»), Костас Манолас («Рома»), Матс Хуммельс («Бавария»), Хави Мартинес («Бавария»), Клеман Лангле («Севилья»).
Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Даниэле Де Росси («Рома»).
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
По итогам 1/4 финала Лиги чемпионов в полуфинал турнира вышли «Рома», «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». Жеребьёвка состоится в пятницу, 13 апреля.