УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

Стали известны имена футболистов, попавших в состав символической сборной недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

В нее вошли четыре футболиста «Ромы», по два игрока «Севильи», «Баварии» и «Ювентуса», а также один представитель «Ливерпуля».

Команда недели ЛЧ

Вратарь: Давид Сория («Севилья»).

Защитники: Александр Коларов («Рома»), Костас Манолас («Рома»), Матс Хуммельс («Бавария»), Хави Мартинес («Бавария»), Клеман Лангле («Севилья»).

Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Даниэле Де Росси («Рома»).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

По итогам 1/4 финала Лиги чемпионов в полуфинал турнира вышли «Рома», «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». Жеребьёвка состоится в пятницу, 13 апреля.