Смазанная концовка удивительного матча

«Не зря все-таки английских судей не допустили к обслуживанию матчей чемпионата мира. С этими парнями, которые каждый уик-энд чудачат в АПЛ, что-то действительно не так. Зафиксировать нарушение в штрафной площади в компенсированное время такой игры можно, только если ты на 1000 процентов уверен в своей правоте. Или на столько же процентов уверен в правоте своих помощников, один из которых, видимо, и насоветовал Майклу "решение года".

Ни того, ни другого быть не могло. Потому что ни с какого ракурса контакт между Мехди Бенатиа и Лукасом Васкесом на очевидное нарушение не тянул. Да, собственно, никакого нарушения и не было. Марокканец просто оказался расторопнее испанца, ловко выбив мяч на Буффона. Васкес же проявил себя весьма заурядным артистом, рухнув на газон, как подкошенный.

Такой же "артистизм" 12 лет назад, в финале ЧМ-2006 показал защитник сборной Италии Марко Матерацци, который, наговорив Зидану кучу мерзостей и спровоцировав француза на знаменитый толчок лысиной в грудь, опрокинулся, словно его огрели пудовой гирей. Тогда аргентинский арбитр Орасио Элисондо удалил будущего главного тренера "Реала", после чего итальянцы с Буффоном на воротах завоевали титул в серии 11-метровых. Той красной карточкой завершилась карьера Зидана в сборной.

Карьера Буффона в Лиге чемпионов тоже завершилась удалением. Первым (!) для Джиджи в 117 матчах злосчастного турнира. Ветеран не смог сдержаться и, увидев, что Оливер не шутит, указывая на "точку", доходчиво объяснил англичанину, как называется то, что тот сделал. После чего арбитр-террорист трясущейся ручонкой достал из кармашка карточку запретного цвета. Этот парень должен был сыграть свою гнусную роль до конца. И сыграл», — драматизирует обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный.

«Бавария» среди лучших, но есть вопросы Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья» «Проиграл "Ювентус" "Реалу" не из-за судьи Майкла Оливера, а потому что развалился и потерял концентрацию в решающий момент матча. Именно поэтому поцеловавшиеся перед журналистами после матча Буффон и Криштиану расходятся в разном направлении. Один – в бан, жаловаться на несправедливость, другой – к шестому "Золотому мячу".

Ну а теперь вообразите, что утром в субботу зашли на коробку во дворе и судите команды местных, отгулявших пятницу, мужиков. После такого эпизода вы в любом случае останетесь свиньёй и, возможно, будете биты — не одними, так вторыми. Только в случае с Майклом Оливером ненавидеть и ломать вас будет не 10 человек, от которых ещё и можно убежать, а половина мира.

Ну и какое решение вы примете? То, что будет скидкой на старания "Ювентуса" в Мадриде? То, что порадуют огромное количество хейтеров "Реала", дважды подряд бравшего ЛЧ? То, что даст Буффону шанс выиграть первую Лигу чемпионов? Или то, что будет продиктовано правилами? И взявший на себя ответственность и проявивший принципиальность английский реф – просто космос.

Вчера, на эмоциях, я тоже написал много гадостей про Оливера из-за того, что он удалил Буффона. Но на холодную голову эмоции изменилась. Если хотите, называйте это модным словом "переобулся".

Во-первых, мы, оправдывающие Зидана за удар Матерацци, должны были дождаться информации о том, что же услышал арбитр в свой адрес. Судя по расшифровке, там была длинная тирада – от подкупа до обращения к родителям. Во-вторых, нас же вроде бесит, что судьи не способны ставить на место звёзд, поддаются их давлению и в страхе принимают избирательные решения. Ну так Оливер в конкретном эпизоде выступил за всех своих коллег. И они обязаны его поддержать – ведь любое решение УЕФА, кроме хорошей дисквалификации для Буффона, теперь будет предательством», — переобувается на ходу автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона» «Буффона стоило простить и не выгонять с поля, потому что нам очень бы этого хотелось. Почти всем. Что бы он ни сказал — потому что он великий игрок, он грандиозный парень. Вы же видели home video, где он играет на пляжe в футбол с детьми, явно чужими? Вы же помните, как он привез "Ювентус" на панихиду по Давиде Астори во Флоренцию? Вы помните его слезы, когда Италия проиграла стыки шведам?

Это же здорово, что там были шведы. Они же всем безразличны (кроме датчан, там столетняя взаимная саркастическая ненависть). Такая бездушная, не имеющая лица история смолола Буффона и его команду.

Но тут не шведы. Тут "Реал", который весь состоит из лиц, характеров. И это не просто герой, по которому равнодушным утюгом проехала судьба. Тут вы проиграли, а мы нет. Мы победили. И мы ликуем, когда вы рыдаете. Мы празднуем. Это порождает только бессильную злость, чувство собственной ничтожности и обиду: почему же не я?!! "Господи, почему ты помогаешь этому кретину, а не мне?.."

Да потому, что Бог, если он есть, только усмехается (а если его нет, то и этого не происходит). Усмехается и говорит: человеческое это, слишком человеческое. Игры — это вчерашний день божеств. Играли боги-олимпийцы в Древней Греции, боги просвещенных язычников. Теперешний слишком не про то.

Те боги были свои парни. И спортивные страсти, страсти игры — от них. Когда великий воин Гектор обороняет Трою, как Буффон. И выбора нет у него: он не может не выйти на Ахиллеса. Он погибнет. .

Грекам хватало души восхищаться обоими. Оба были герои. Ахиллес — это, конечно, Роналду. Когда вы любуетесь его торсом, его страстью, да хоть пробором — вы же помните, что у него есть пятка. Он тоже уязвим. День настанет», — метафоричен и велеречив колумнист Sport24 Василий Уткин.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ Кинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников «Здесь не надо думать, что Буффон действовал правильно (как и Зидан 12 лет назад). Речь о другом. "Реал" и "Ювентус" сыграли удивительный матч, концовку которого смазало непонятное решение арбитра.

Почему непонятное? Потому, что твердолобость мировых футбольных чиновников, отрицающих видеоповтор – уже набила оскомину. Видеоповтор — не панацея. Он не заменит живого судью. Никогда. Но он может помочь бедняге Оливеру, в одночасье ставшему врагом всей Италии (а Буффон — достояние национальное), да и не только ее. Если он смотрит повтор, и оставляет свое решение в силе — значит он в нем уверен, и готов клясться на библии. Тогда — для него нет судей.

А сейчас они есть. И имеют полное право судить, ибо видели больше судьи. Я, например, уверен, что после повторов Оливер пенальти бы отменил, и мы бы еще 30 минут наслаждались великолепным футболом. В полных составах.

Однажды известный немецкий тренер Феликс Магат (комментируя гол-фантом, забитый через дырку в сетке) сказал: "То, что предлагается каждому телевизионному зрителю, мгновенные повторы во всех вариантах и со всех ракурсов, недоступно арбитрам. Простого взгляда на монитор было бы достаточно, чтобы избежать фатального для всех участников решения. Теперь вместо этого мы снова мучаемся целыми днями и спорим о фантомных голах. Уже давно этого не должно быть. Как долго мы будем вредить футболу, отказываясь от вспомогательной техники?"

Лучше не скажешь.

А пока я просто порадуюсь, что Майкла Оливера (и кого-либо из британских судей) на ЧМ-2018 не будет. Не нужен он здесь никому. Не надо портить людям праздник», — требует прогресса колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов.

«Мы узнали кое-что новое о "Реале". Что-то очень важное. Что "Реал" — это не одна команда, а две. Причём одна другой не уступит. Именно это отличает почти-камбэк "Ювентуса" от камбэка "Ромы". И, кстати, именно это делает "Реал" особенным по сравнению и с "Ливерпулем", и с "Манчестер Сити" и "Барселоной".

В недавней статье о победах "Ромы" и "Ливерпуля" я сравнил эти команды: они добились успеха с помощью одного и того же приёма. Этого бы не случилось, если бы "Рома" и "Ливерпуль" не обладали некоторым сходством, но ещё важнее другое. Этого бы не случилось, если бы "Барселона" и "Ман Сити" не были настолько зависимы от своего стиля, уязвимого к высокому продольному прессингу.

"Реал" лишён этого недостатка. Да, "Реал" проиграл первый тайм с такой же тактикой, с какой выиграл игру в Турине. С атаками низом через центр и планом "Б" в виде Марсело. Кстати, даже первый тайм не был провальным по качеству игры. По моментам хозяева не уступили гостям. Но это не имело значения при счёте 0:2. Тут Зидан и сделал то, что отличает мадридцев от "Барсы", "Сити", да и "Ливерпуля": выпустил на второй тайм другую команду.

Замен было всего две, но изменений намного больше. Васкес и Асенсио в некотором роде возвращают "Реал" во времена Анчелотти: размашистая игра со сдвоенными флангами и большим количеством навесов. У Анчелотти тогда не было другой тактики, и на второй сезон этого не хватило. А для Зидана такая тактика является запасным вариантом», — анализирует игру победителя автор «Чемпионата» Кирилл Хаит.

«Мадридский "Реал" снова доказал, что в Лиге чемпионов он просто мастер по выживанию. "Ювентус" провел выдающийся матч, его запомнят надолго. Но "Реал", сам не зная как, сумел выйти из этого противостояния победителем.

Дуглас Коста играл настолько хорошо, что приводил Мадрид в ужас. А команда Зидана без души обороны Серхио Рамоса развалилась. Второй тайм был битвой нервов, особенно тяжело пришлось Мадриду. Когда счет стал 3:0, у "Реала" началась паника.

Зидан сделал две замены, но на поле будто находилось 11 зомби. Тем не менее, даже превратившись в отряд призраков, "Реал" увидел свет в конце тоннеля. Криштиану забил в добавленное время, "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов», — пишет Marca.

Перед матчем Marca рассуждала о зависимости «Реала» от Роналду, и португалец в очередной раз выручил команду.

«Он должен был стать героем. Криштиану появился, чтобы спасти "Реал", хотя по-хорошему он и не исчезал. Он пытался завести партнеров после первого пропущенного гола и после второго. Затем, получив право на угловой, он поднял вверх руки, попросив поддержки у трибун. Он верил больше остальных и он в очередной раз сделал результат. Еще один гол Роналду, и "Реал" — в полуфинале», — пишет издание.

Расставляя оценки Marca назвала Зидана «счастливчиком». А вот у Бейла характеристика не самая хорошая. Газета считает, что валлиец «хуже, чем Бензема», при том, что француз вообще не вышел на поле. Каким газета назвала Роналду? Главенствующим.

«Несуществующий пенальти, неквалифицированный арбитраж – позор! "Реал" рвется к третьей победе в Лиге чемпионов, и "Ювентусу" не посчастливилось оказаться у него на пути. Арбитры выстрелили в чемпиона Италии, хотя в этом матче "Юве" уничтожил "Мадрид" на поле, Аллегри сломал систему Зидана, но отважную "Старую Синьору" остановил один молодой англичанин со свистком.

К сожалению, издевательства над итальянскими клубами – это тренд европейского сезона. Судьи тщетно пытались сжечь "Рому", не назначив два пенальти на "Камп Ноу", страдали "Милан" и "Лацио", а теперь пришла очередь "Ювентуса". Ничего нового», — пишет Corriere dello sport.

Издание считает Буффона лучшим игроком матча — голкипер «Ювентуса» за свою игру получил девять баллов из десяти. «Он не может сейчас уйти», — написала газета.

Аллегри также удостоился похвалы. «Тактический мастер-класс. Он доминировал в Мадриде с тремя игроками в полузащите», — написала газета, поставившая тренеру восьмерку.

«Исход величайшего противостояния был решен на 93-й минуте ответного матча из-за решения сомнительной строгости. Мы исходим из того, что это ошибка арбитража, и на этом утверждении строим дальнейший анализ. Бывают случаи, когда ошибки имеют разный вес, но должны ли клубы страдать из-за действий одного "всего лишь человека"?

Был ли фол Бенатиа на Васкесе? Нет, потому что вмешательство защитника в эпизод опасно, но в то же время контролируемо. Мехди пытался дотянуться до мяча и сыграл в него, в то время как у Лукаса подкосились обе ноги. Конечно, есть минимальное касание руками и контакт на высоте подмышки, но повод ли это, чтобы падать мешком на землю?

Кроме того, красная карточка Буффону подчеркивает, что 33-летний англичанин не контролировал ситуацию и принимал импульсивные решения, ведь в то же время он должен был удалять Бенатиа за вторую желтую карточку, раз уж зафиксировал фол на Васкесе. Оливер раздал добрый десяток желтых карточек, а его ассистент отменил гол Иско из офсайда (миллиметровый, но был) – все это вкупе дает нам очень слабый уровень судейства, никак не соответствующий уровню четвертьфинала Лиги чемпионов», — пишет La Gazzetta dello sport.

«Снова и снова споры и скандалы являются добрыми попутчиками "Реала" в Лиге чемпионов. Впрочем, в Испании этого добра тоже хватает. "Ювентус" сделал все, чтобы унизить "Реал", да что там – сделал это на "Сантьяго Бернабеу", но рефери указал на "точку" за попытку Бенатиа сыграть в мяч в борьбе с Лукасом Васкесом, да еще и изгнал с поля Буффона. Сверкающий Роналду забил гол, который позволил "Реалу" не проиграть крупно при своих болельщиках, и оголил торс. Вот так и побеждает "Мадрид"…

Рефери бесстыдно ограбил "Ювентус" и его капитана, который пытался опротестовать несправедливое решение. Этим решением Майкл Оливер наплевал на "Ювентус", на Буффона, на весь футбол. Такое мнение у всех, кто смотрит футбол без предубеждений. Итальянский вратарь не заслужил такого прощания с Лигой чемпионов, но английский судья был другого мнения и украл у Джанлуиджи прекрасный момент его карьеры», — пишет Sport.Es

«Встреча войдет в историю, а ее концовку еще долго будут вспоминать и обсуждать в Италии. "Ювентус" добрался до невозможной мечты, но "Реал" вернулся в концовке матча. Он всегда возвращается. Криштиану стал спасителем, прекратил полтора часа страданий и приблизил Мадрид к тринадцатому титулу Лиги чемпионов.

Футбол – вообще прекрасная вещь, что-то вроде диснеевского парка развлечений, где можно фантазировать о невозможном. Необычный матч в Мадриде – это еще одно стечение обстоятельств. Фиаско "Барсы" днем ранее позволило Зидану подготовиться к похожему сценарию.

В итоге Роналду вывел команду в полуфинал. Паническая атака Мадрида закончилась нервным срывом "Ювентуса". Для испанской команды этот матч станет уроком на будущее», — пишет As.com.

