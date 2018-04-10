Шунин: Сейчас не до жалости к ЦСКА, самим очки нужны

Капитан «Динамо»поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Играли по счету. Довольно быстро забили гол. В первом тайме получалось неплохо, во втором — удвоили преимущество. После пропущенного гола больше отталкивались от результата. Думали об обороне и опускались ниже, чтобы оттуда выбегать в контратаки.

Сил оставили на поле прилично. Самое главное, выиграли. Повторюсь, игра была непростой. Плюс мы пропустили в концовке, поэтому она выдалась нервной.

Я играю за "Динамо" и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что все у них будет хорошо.

Готов ли Ташаев к переходу в топ-клуб? Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за "Динамо" и вместе с нами бороться за самые высокие позиции. Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнет его еще больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол», — приводит слова Шунина «Чемпионат».