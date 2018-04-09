Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти

Италия без тренера

Пост главного тренера сборной Италии освободился после того, как 15 ноября 2017 года был отправлен в отставку Джампьеро Вентура при котором «Скуадра Адзурра» не смогла пробиться на ЧМ-2018.

Тогда же руководство итальянской федерации обрисовало ближайший круг кандидатов на освободившуюся должность: Карло Анчелотти, Антонио Конте, Максимиллиано Аллегри, Клаудио Раньери и Роберто Манчини.

После этого в итальянской федерации сменилось руководство — пост чрезвычайного комиссара федерации занял генеральный секретарь НОК Роберто Фаббричини, который сделал своим помощником Алессандро Костакурту, лоббировавшего кандидатуру своего доброго знакомого Роберто Манчини.

В начале февраля Костакурта пообщался с Манчини по телефону, после чего два крупнейших итальянских издания Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport сообщили, что наставник «Зенита» является фаворитом в борьбе за пост тренера сборной, тем более что у всех остальных претендентов в планах была клубная работа.

Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили Реакция прессы на домашнее поражение «Зенита» от «Краснодара» По данным «Спорт-Экспресса», итальянская федерация предложила 53-летнему итальянцу контракт, действующий с 1 июля этого года до конца финального турнира Евро-2020 с зарплатой в 4-5 миллиона евро в год.

При этом Италия не собирается платить неустойку за разрыв соглашения Манчини с «Зенитом» (срок – до 2020 года). Роберто должен договариваться с питерским клубом сам.

А дела в «Зените» шли неважно — итальянец ругался с фанатами сине-бело-голубых в Инстаграме, не пришел на собрание команды с болельщиками.

После поражения в последнем матче с «Краснодаром» (1:2) Манчини сказал, что не думает об отставке и предпочитает бороться до конца, а неустойка ему, якобы не важна — если он решит уйти, то уйдет в любом случае.

На следующий день тренер был замечен в римском аэропорту. Издание Footbal Italia сообщило, что Роберто приехал на переговоры с федерацией футбола Италии. Сам Манчини от комментариев отказался.

Имя нового тренера сборной Италии будет объявлено 20 мая.

Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем. Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трёх-четырёх футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов. Роберто Манчини

«Зенит» в режиме автопилота

Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания «Сегодня Манчини в очередной раз заявил, что у "Зенита" большие проблемы в атаке – нападающие не забивал целый век. Но кроме него самого обвинить в этом просто некого. И дело даже не в слабой организации атакующих действий (хотя и это одна из причин), а в том, что Роберто превратил самый могущественный клуб РФПЛ в провинциальную команду, в которой преимущественно собраны не самые выдающиеся футболисты, разбавленные парочкой недозвезд, вроде Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони.

Проблема в том, что приходя в новую организацию Манчини не хочет разбираться с возможностями игроков, которые были собраны в команде до него. Итальянцу всегда нужны трансферы, он не ищет скрытые резервы, не анализирует работу предшественников, не стремится найти контакт с многолетними лидерами клуба.

Впрочем, в этом и есть тактика Манчини. Когда ситуация начинает складываться не в пользу итальянца, он моментально превращает жизнь своего клуба в тотальный трэш. Роберто истерит на пресс-конференциях, обвиняя всех вокруг, но тонко обеляет себя точечным вкраплением фраз вроде тех, что он произнес сегодня: "моя вина в том, что так играют форварды. Возможно, я плохо тренирую игроков". Хотя за десять секунд до этого прямым текстом сказал, что разочарован футболистами линии атаки.

А еще итальянец сказал, что с такой игрой "Зениту" будет тяжело бороться за Лигу чемпионов. Манчини прекрасно знает, чем все закончится, и не собирается биться за спортивный результат. Он по традиции будет выстраивать ситуацию так, чтобы получить максимальную неустойку, хоть и заявил, что деньги "Газпрома" ему не нужны. И то, что "Зенит" будет завершать чемпионат в режиме автопилота кажется очевидным уже сейчас», — разоблачает тренера обозреватель «Советского Спорта» Сергей Подгорнов.

Почему Манчини — не Каррера

«Назначение Манчини, как сейчас понятно, стало стратегической ошибкой для проекта, а его неувольнение зимой – уже промахом тактическим, когда из осеннего кризиса можно было выбраться без угрозы для места в Лиге чемпионов. Сейчас нужна встряска – нужно резать мясо, потому что Роберто не справляется.

Он недоволен судьями. Селекцией, а, значит, клубом. Игроками, и это уже конец. Итальянец стал конферансье, который развлекает публику – но это не добавляет очков и наносит имиджевый вред "Зениту".

Манчини – это ведь прокол клуба. Клуба, который уже зимой допустил критические ошибки. Вячеслав Малафеев останется легендой "Зенита", но, к сожалению, его квалификация как менеджера по селекции вызывает большие вопросы.

Завалены переговоры по Смолову, проигран раунд с Шатовым и Дзюбой. Да, именно проигран. Не просчитать вариант, что оба могут заплатить по 120 тысяч евро штрафа за выход на поле против "Зенита", мог только тот, кто считает, что для футболиста нет ничего важнее денег.

В "Зените" слабая спортивная составляющая. Не справляется коммуникатор между руководством и Манчини (или, простите, Элизабет Бартоше, его вообще нет). Клуб не страхует тренера от многочисленных глупостей.

В "Спартаке" Карреру с этой ролью неплохо справляются двое близких ему людей. Кому-то могут не нравиться фигуры Марко Трабукки и Тимура Гурцкая, но они обеспечивают Массимо тыл. Подсказывают, объясняют нюансы, выстраивают отношения с футбольным миром. Каррера не остается один, как когда-то Унаи Эмери.

Манчини же и "Зенит" – сами по себе. Но ждать развязки, похоже, осталось уже недолго», — сравнивает двух итальянских тренеров автор «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Манчини грустно и скучно в России

«Критикуя команду за слабость, ограниченность и недоработки, итальянец почему-то не хочет говорить о себе и штабе. Например, о том, где он провёл 10 дней во время матчей сборных. "Зенит"-то, как и другие клубы РФПЛ, тренировался на базе, а вот Манчини на свою беду всплывал то в "инстаграме" известного турецкого повара, то на снимках папарацци с пляжей Эмиратов. Говорят, что все эти дни Роберто был где угодно, но только не с командой. Кстати, во время осенней паузы итальянец был обнаружен в Майами, о чём фанаты и спели во время игры с "Локомотивом". И стоит ли удивляться, что в тяжёлый для "Зенита" момент Манчини проигнорировал встречу команды с болельщиками, организованную лично президентом клуба?

Позорные прятки попытался смягчить Сергей Фурсенко, сказал, что у тренера были очень важные дела. Похоже, Фурсенко — единственный человек в Петербурге, который пока не хочет, чтобы Манчини уволили. Понимая масштаб личности президента "Зенита", мелко считать, что дело здесь в страхе нарваться на неустойку. Скорее, речь идёт об искренней вере.

Роберто ведь тоже не алчный подонок. Он только что отказался от многомиллионной компенсации в Турции и прямо заявил, что не будет требовать деньги у "Зенита". Итальянец вряд ли разваливает команду в надежде, что его как можно скорее выкинут с пятёркой лишних миллионов. Смешной выглядит и версия, что Манчини требует продавать старых и покупать новых футболистов, желая заработать на трансферах.

Нет, тренер "Зенита" больше похож на искателя прекрасного. Пространства, где будут лучшие футболисты и условия для их игры, где его гений поймут и оценят, где совпадут высоты культуры и целей. Но вместо изысканности и утонченности он нарывается на толстые шутки Дзюбы, на звёзд уровня Шатова и русских журналистов-оборванцев. От этого нарциссу грустно, плохо и скучно. Он хотел быть под солнышком, а оказался потрёпанным ледяным дождём в Уфе», — ерничает колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Спасти сезону «Зениту» уже невозможно

«Манчини изначально не казался тренером, которому интересно в России. Он говорил механически, безэмоционально, и дело тут точно не в плохом переводе. Его мотивация понятна – засиделся без работы + отлично платят. Похоже, на этом все.

Один из игроков "Зенита" в конце осени рассказывал мне, что аргентинцы "Зенита" вообще не общаются с остальными. "Держатся впятером". Он узнает, как они живут в России через Инстаграм. Русские игроки "Зенита" убеждены, что молодые аргентинцы ничем не лучше их. В том разговоре прозвучала фраза: "Есть куча ребят их же возраста у нас в России, ничем не хуже".

Тренер недоволен трансферами, когда потратили 94 миллиона. Как только начались трудности, он вышел из себя и начал вести себя некорректно по отношению к президенту и игрокам. Коллектив находится очень далеко от того, чтобы называться коллективом. Болельщики "Зенита" радуются голу Олега Шатова в ворота "Зенита". Они на стороне игрока и против Манчини, что часто показывают свистом на домашних матчах.

В таких условиях сезон спасти невозможно. Собственно и спасать уже нечего. Даже если "Зенит" прорвет в оставшихся 6 матчах, а ЦСКА или "Спартак" начнут терять очки, то это все равно будет провал. Чемпионство-то уже не светит.

Манчини незачем оставаться, его здесь ничто не держит, мотивации нет. Пишут, что итальянцы видели тренера в аэропорту в Риме и называют цель визита – переговоры со сборной Италии. Если это так, то все очень грустно. Команда в кризисе, а тренер не продумывает варианты, как начать забивать, а обсуждает новую работу. Причем вряд ли контракт разрешает ему это делать, то есть, вероятно, добро на переговоры он получил от руководства», — уверен в уходе специалиста корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Вариант Спаллетти

«Если переговоры Манчини со сборной Италии завершатся успехом, "Зениту" будет легче "сбагрить" строптивого Мистера. Во всяком случае, можно будет "смягчить" условия компенсации. А если с Италией не получится у Манчини, как не получается с Антоном Заболотным, есть вариант, опробованный при расставании с Лучано Спаллетти.

"Зенит" отстраняет тренера, платит ему зарплату каждый месяц (»лимонов« этак 4-5), тренер сидит в Петербурге, и если хочет что-то поменять в своей горемычной жизни (например, возглавить клуб или сборную), сам разрывает контракт с "Зенитом", и никто никому больше ничего не должен. А то и дело завалил, и неустойка за два года "атомная".

Слова Манчини: "Я продолжу строить в Питере топ-клуб, главное слушайте во всем меня", скорее всего означают: "Выгоните меня как можно скорее, иначе я тут таких дел наворочу, что не то что в Лигу Европы не попадете — без зрителей на новом стадионе останетесь". А это уже дороже "отступных".

Одна проблема у "Зенита", не считая той, что Манчини и Фурсенко общаются как Шарик и Матроскин в последней серии мультфильма: кому доверить команду, в которой столько аргентинцев и некому забивать, кроме Леандро Паредеса, который забил на все?», — дает советы питерцам креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков.

Замена для сверхчеловека Манчини

«Ну а как можно не уйти, когда прямым текстом обвиняешь руководство самого "Зенита" в профнепригодности? Ведь именно это сделал главный тренер питерского клуба на огненной пресс-конференции после поражения от "Краснодара". Сначала синьор Манчини изъяснялся на итальянском, в конце – на английском. Однако суть все уловили. С "этими людьми", которые "покупают не тех игроков", он работать "не привык".

В любом европейском топ-клубе это автоматически означало бы отставку. Но мы же в России. Точнее в "Зените". Здесь царят милосердие и долготерпение. Здесь на стадионе бывшие игроки рыдают от переизбытка чувств. А президент клуба выгораживает тренера, когда тот "по уважительной причине" не является на встречу с болельщиками. Кстати, Сергей Фурсенко и сейчас никак не реагирует. Хотя, Манчини уже на следующие сутки после "Краснодара" был замечен СМИ в Риме. Где, по случайному совпадению, решается сейчас вопрос о новом главном тренер сборной Италии.

Для Манчини и здесь придумали "алиби". Дескать, на родину он улетел хоронить своего приятеля-журналиста. Все может быть. Это же "Зенит", в котором одна рука не знает, что делает другая. И этих рук столько, что непонятно, кто, когда и за какую ниточку дернет или за какую чеку рванет. Если сейчас Манчини вообще не вернется в Санкт-Петербург и пришлет телеграмму "стал тренером сборной тчк извините тчк спасибо за все тчк неустойка не нужна тчк могу доработать сезон по скайпу тчк" — даже это никого не удивит. Итальянцу можно абсолютно все. По крайней мере, в глазах зенитовских боссов он – сверхчеловек, не иначе», осуждает итальянца и подбирает ему замену обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный.

Манчини или Семак?

«Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, да и Луческу делали РФПЛ более статусной лигой. За ними было полезно наблюдать, следить, учиться, в конце концов. Одним своим появлением они способствовали росту интереса к нашему футболу – как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

И Манчини с ними в одном ряду.

Футбол – это личности, это звезды. В Англии может быть и самая крутая лига на свете. Но весь мир сходит с ума от Месси и Криштиану, а они играют в Испании.

И если есть возможности приглашать звезд – надо приглашать. Это не значит, что должны быть только иностранцы – но и иностранцы непременно должны быть. От этого наш чемпионат становится сильнее, ярче, привлекательнее – как для аудитории, так и для спосоров.

Даже сейчас вы читаете эту колонку, потому что вам интересен Манчини.

Ходит много разговоров про Семака и "Зенит". Сергей был фантастическим игроком, он настоящая личность. Но по сути сейчас Семак – молодой тренер, который делает первые самостоятельные шаги.

Вы уверены, что он готов к "Зениту"? Клубу, где совершенно иной подбор футболистов, уровень задач и степень давления, чем в Уфе. Разве неудача в Петербурге не способна сломать карьеру молодому специалисту?

Вполне допускаю, что "Зенит" с Манчини ошибся. Что тренер и клуб просто не совпали. Такое бывает. Имена не всегда срабатывают. Это, кстати, касается не только иностранцев. Но это не значит, что надо рушить всю систему», — рассуждает главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов.