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    Торрес покинет «Атлетико» в межсезонье

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    Фернандо Торрес
    На фото:Фернандо Торрес
    Опытный форвард Фернандо Торрес принял решение уйти из мадридского «Атлетико» из-за недостатка игровой практики.

    34-летний нападающий в последнее время все реже появляется на поле, но в его планы не входит завершение карьеры, поэтому Торрес принял решение сменить команду.

    «Мне было сложно принять такое решение. Тяжело во второй раз прощаться с родной командой, в которой изначально я планировал завершить карьеру. Сейчас понимаю, что физическая форма позволяет мне продолжать выходить на поле в ближайшие годы. В "Атлетико" я получаю все меньше игрового времени, поэтому пришлось менять планы», — цитирует форварда Marca.

    Торрес выступал за «Атлетико» с 2001 по 2007 год, после чего защищал цвета «Ливерпуля», «Челси» и «Милана». В 2015 году он вернулся в мадридский клуб. В общей сложности в составе «матрасников» нападающий провел 393 матча, забил 126 мячей и отдал 32 голевые передачи.

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