«Кадис» — «Сельта». Матч пройдет в рамках 26-го тура Примеры, начало — 16:00 (мск) «Кадис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Кадис» занимает 18-е место в зоне вылета с 17 очками и разницей мячей 15-35.

Команда на три балла отстает от спасительного зоны — 17-й строчки, так что андалузцы пребывают в самой гуще борьбы за выживание в элите.

Последние матчи: гости в прошлом туре на чужом поле потерпели поражение. У них не нашлось контраргументов против набравшей ход «Осасуны» (0:2).

В семи последних поединках коллектив потерпел пять поражений при двух ничьих, что еще неплохо, как для борца за выживание.

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Не сыграют: Фали, Луис Эрнандес, Феде Сан Эметерио, Рохер, Хави Эрнандес, Хосе Мари — травмированы. Дисквалифицирован — Лукас Пирес.

Состояние команды: в 14 последних поединках во всех турнирах «Кадис» не знает побед при семи поражениях и семи ничьих.

Такая форма грозит печальными перспективами коллективу в борьбе за выживание, но против конкурента на своем поле шансов у него все же больше.

Крис Рамос и Дарвин Мачис — главные атакующие единицы андалузцев, ведь они забили пять и три мяча соответственно.

«Сельта»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей Ла Лиги «Сельта» занимает 17-ю позицию с 20 очками и разницей мячей 27-37.

Команда на три очка опережает своего грядущего соперника, а заодно и зону вылета, так что в таком поединке проигрывать ей ну никак нельзя.

Последние матчи: галисийцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб из Виго на выезде уступил чемпиону «Барселоне» (1:2).

Это поражение стала пятым в шести последних поединках во всех турнирах.

Не сыграют: Ристич, Домингес, Дотор и Айду — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Сельта» одержала лишь одну победу, но хуже того — пять раз проиграла.

Очевидно, что с такой формой коллектив всерьез рискует опуститься в зону вылета, а значит дуэль с конкурентом — это «игра за шесть очков».

Странд Ларсен — лучший бомбардир галисийцев, ведь он отличился девятью голов.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Кадиса» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Кадиса» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Сельты» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.05, победа «Кадиса» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.50.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Два из них состоялись в прошлых двух турах.

Хозяева должны быть мотивированы в игре против конкурента, так что имеют неплохие шансы забить.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Сельты» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65