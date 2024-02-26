В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на стадионе «Вивинт Арена» 26 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

Турнирное положение: «Юта» уже потеряла место в зоне плей-ин, опустившись с 10-го на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Джазмены» в этом сезоне одержали 26 побед и потерпели 31 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Юта» потерпела домашнее поражение от «Шарлотт» (107:115). Несмотря на проигрыш отметим в составе «музыкантов» игру Лаури Маркканена, который набрал 21 очко, совершил 9 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» увеличилась до пяти матчей: в чёрную полосу игр команды входят игры против «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:138), «Голден Стэйт» (107:129, 137:14) и «Финикса» (115:129).

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место в Западной конференции. Техасцы в этом сезоне одержали 11 побед, но проиграли в 46 встречах.

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Последние матчи: В минувшем туре «Сан-Антонио» проиграл на выезде «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:123).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится Чарльз Бэсси, дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах техасцы потерпели фиаско в играх с «Далласом» (93:116), «Сакраменто» (122:127) и «Бруклином» (103:123).

Статистика для ставок

«Юта» в этом сезоне обыграла «Сан-Антонио» (130:118)

Проигрышная серия «Сан-Антонио» составляет 3 матча

«Юта» не может выиграть пятый матч подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Сан-Антонио» — 3.27.

ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.96 соответственно.

Прогноз: «Юта» хоть и фаворит пары, но находится в упадническом состоянии. «Сан-Антонио» своим шансом может воспользоваться, тем самым продлив проигрышную серию соперника. Ставим успешную игру гостевой команды.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.27.

Прогноз: Можно сыграть на плюсовой форе «Сан-Антонио»

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+6.5) с коэффициентом 1.97.