Дубль Азмуна помог «Рубину» обыграть «Ахмат»

Казанскийна своем поле одержал волевую победу над грозненскимсо счетом 3:2 (0:1).

Гости вышли вперед в счете уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева.

Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счет записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов.

В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счет в оставшееся время грозненцы уже не успели.

«Рубин» поднялися на восьмое место, набрав 31 очков, «Ахмат» остался на 11-м месте с 27 баллами в активе.