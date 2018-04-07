Дубль Азмуна помог «Рубину» обыграть «Ахмат»

Гости вышли вперед в счете уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева.
Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счет записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов.
В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счет в оставшееся время грозненцы уже не успели.
«Рубин» поднялися на восьмое место, набрав 31 очков, «Ахмат» остался на 11-м месте с 27 баллами в активе.
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур
«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 3:2 (0:1)
Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Азмун, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2).«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77).«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66).Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 23. Мохаммади, 55. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4.