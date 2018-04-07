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    Дубль Азмуна помог «Рубину» обыграть «Ахмат»

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    «Рубин» — «Ахмат»
    На фото:«Рубин» — «Ахмат»
    Казанский «Рубин» на своем поле одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2 (0:1).

    Гости вышли вперед в счете уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева.

    Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счет записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов.

    В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счет в оставшееся время грозненцы уже не успели.

    «Рубин» поднялися на восьмое место, набрав 31 очков, «Ахмат» остался на 11-м месте с 27 баллами в активе.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 3:2 (0:1)
    Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Азмун, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2).«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77).«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66).Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 23. Мохаммади, 55. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4.
    «Рубин» возьмет реванш«Рубин» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
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