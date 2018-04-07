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    Евсеев заявил о наличии духа у его команды

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    Вадим Евсеев
    На фото:Вадим Евсеев
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Почему "Амкар" играл у своих ворот? Как у ворот? Мы два мяча забили и выиграли со счетом 2:0. Это же футбол. Мы играем против соперника, который хотел добиться положительного результата.

    Соперник заставил нас больше обороняться после удаления. И сказался наш перелет. Это немаловажный фактор.

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    Если команда забивает два мяча в конце каждого из таймов, это говорит о том, что у нее есть дух», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».

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