Евсеев заявил о наличии духа у его команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара»прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Почему "Амкар" играл у своих ворот? Как у ворот? Мы два мяча забили и выиграли со счетом 2:0. Это же футбол. Мы играем против соперника, который хотел добиться положительного результата.

Соперник заставил нас больше обороняться после удаления. И сказался наш перелет. Это немаловажный фактор.

Голы Рязанцева и Костюкова принесли "Амкару" победу над "СКА-Хабаровском"

Если команда забивает два мяча в конце каждого из таймов, это говорит о том, что у нее есть дух», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».