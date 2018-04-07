Евсеев заявил о наличии духа у его команды

«Почему "Амкар" играл у своих ворот? Как у ворот? Мы два мяча забили и выиграли со счетом 2:0. Это же футбол. Мы играем против соперника, который хотел добиться положительного результата.
Соперник заставил нас больше обороняться после удаления. И сказался наш перелет. Это немаловажный фактор.
Голы Рязанцева и Костюкова принесли "Амкару" победу над "СКА-Хабаровском"
Если команда забивает два мяча в конце каждого из таймов, это говорит о том, что у нее есть дух», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».