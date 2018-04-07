ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Алавес» — «Хетафе»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Алавес — Хетафе (07.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Алавес Хетафе Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Алавес — Хетафе14:00
    В 14:00 в испанской Примере начнётся матч «Алавес» — «Хетафе».

    Последний матч между собой: «Алавес» — «Хетафе» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Алавес»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Алавес» — «Хетафе». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Даже сильным мира сего нужна удача
  • «Барселона» создала комфортный задел перед выездом в Рим
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • 07/04
    • «Депортиво» в результативном матче обыграл «Малагу»
  • 03/04
    • «Бавария» на выезде обыграла «Севилью»
  • 02/04
    • Салах выдвинул «Реалу» два требования
  • 02/04
    • «Бетис» минимально обыграл «Хетафе»
  • 01/04
    • «Атлетико» в Мадриде победил «Депортиво»
  • 31/03
    • Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Севильей»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Мугуруса — Томлянович. Сюрпризов ждать не стоит
  • Гарбин Мугуруса — Айла Томлянович. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 апреля
  • 1,67
    •
  • «Монако» отыграется на «канарейках»
  • «Монако» — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 7 апреля
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 07:45
    • Джикия рассказал, штрафуют ли в «Спартаке» за лишний вес
  • 07:20
    • Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018
  • Ждем доезда по карточкам
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля
    • 1,57Завтра в 18:30
  • Не думай о секундах свысока
  • «Реал Мадрид» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанского чемпионата 8 апреля
    • 1,77Завтра в 17:15
  • Тернистый путь к чемпионству
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 апреля
    • Завтра в 16:30
  • Математика для Вас и Венгера
  • «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 8 апреля
    • 1,65Завтра в 16:15
  • «Лесникам» как воздух нужны очки
  • «Тосно» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля
    • 2,15Завтра в 14:00
  • «Интер» отреагирует на осечку в миланском дерби
  • «Торино» — «Интер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля
    • 4,00Завтра в 13:30
  • 00:53
    • Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков от участия в матчах
  • 00:33
    • «Депортиво» в результативном матче обыграл «Малагу»
  • 00:15
    • Автогол спас ПСЖ от поражения в матче против «Сент-Этьена»
  • 23:42
    • «Ганновер» переиграл «Вердер»
  • «Арсенал» — ЦСКА. Пять выводов после разгрома в Лондоне
  • Магия от Рэмзи, класс от Головина, королевская игра от Озила
    • Вчера в 23:05
  • 21:14
    • Финал Кубка России не будут переносить на другую дату
  • 20:44
    • Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна
  • 20:29
    • Клопп: Не буду рисковать Салахом
  • 19:52
    • «Галатасарай» хочет подписать Фарфана
  • 17:52
    • Матч Россия — Турция не пройдет на арене «Динамо»
  • 17:13
    • Рэмзи — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 16:59
    • Гарри Кейн сыграет со «Сток Сити»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус