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    «Боруссия» и «Унион» порадуют зрителей, а «Рома» пропустит на поле «Монце»

    Экспресс дня 2 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Пауло Дибала
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Унион» Берлин — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» неудачно провела недавние матчи, из-за чего в СМИ снова начались разговоры о возможном увольнении Эдина Терзича.

    В прошлое воскресенье «Дортмунд» сенсационно проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (2:3).

    Вполне вероятно, что команда Терзича не успела прийти в себя после непростой гостевой встрече с ПСВ Эйндховен (1:1) в Лиге чемпионов, но это всего лишь предположение.

    После январской серии побед февраль получился для «Боруссии» неудачным. В прошлом месяце вице-чемпион Германии выиграл лишь один из пяти матчей. Еще в трех случаях была зафиксирована ничья.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Унион», в свою очередь, проводит лучший отрезок в текущей кампании. Берлинский клуб потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих турах.

    В общем, вполне вероятно, что «Боруссия» и Терзич снова разочаруют руководство и болельщиков.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.77.

    «Монца» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» словно ожила после увольнения Жозе Моуринью, которому не простили поражение от «Милана» в середине января.

    В первых шести матчах Серии А под руководством Даниэле Де Росси римляне одержали пять побед и вернулись в борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

    Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с миланским «Интеру» (4:2), которому нет равных в этом сезоне.

    Также стоит отметить, что Де Росси очень повезло с календарем. После его назначения «Роме» до сих пор противостояли середняки и аутсайдеры, исключением стала лишь неудачная встреча с миланским «Интеру» (4:2), которому нет равных в этом сезоне.

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    С другой стороны, «Рома» наконец-то начала набирать очки в матчах против команд, которые действительно уступают ее по подбору игроков.

    Это касается в том числе и «Монцы», но в данном случае надо признать, что соперник «джаллоросси» сейчас на ходу. «Монца» ни разу не проиграла в пяти предыдущих турах, при этом одержав три победы. В середине февраля Раффаэле Палладино разбила на своем поле «Милан» (4:2).

    Пожалуй, лучше взять ставку на голы. Не факт, что «Рома» наберет три очка на поле дерзкого середняка.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    «Валенсия» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» забил лишь три гола в трех предыдущих матчах, но это не мешает ему регулярно набирать очки и лидировать в Ла Лиге.

    В прошлом туре «Мадрид» обыграл «Севилью» (1:0) благодаря позднему голу Луки Модрича и надежной игре украинского вратаря Андрея Лунина.

    Перед этим, правда, была ничья с «Райо Вальекано» (1:1), но в целом команда Карло Анчелотти мощно проводит сезон.

    Просто факт: беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании составляет уже 20 матчей. На этом отрезке у «Королевского клуба» 15 побед.

    На следующей неделе у «Реала» важный матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, но это вряд ли как-то скажется на действиях лидера в предстоящей игре.

    Но также стоит отметить, что «Валенсия» в текущей кампании до сих пор проиграла лишь два матча на своем поле.

    В данном случае есть смысл взять скромную ставку на голы.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.30.

    Общий коэффициент — 4.18.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 2 марта с коэффициентом 4.18. Дата матча: 02.03.2024. Экспресс. «Боруссия» и «Унион» порадуют зрителей, а «Рома» пропустит на поле «Монце»
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