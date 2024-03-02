В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Унион» Берлин — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» неудачно провела недавние матчи, из-за чего в СМИ снова начались разговоры о возможном увольнении Эдина Терзича.

В прошлое воскресенье «Дортмунд» сенсационно проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (2:3).

Вполне вероятно, что команда Терзича не успела прийти в себя после непростой гостевой встрече с ПСВ Эйндховен (1:1) в Лиге чемпионов, но это всего лишь предположение.

После январской серии побед февраль получился для «Боруссии» неудачным. В прошлом месяце вице-чемпион Германии выиграл лишь один из пяти матчей. Еще в трех случаях была зафиксирована ничья.

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«Унион», в свою очередь, проводит лучший отрезок в текущей кампании. Берлинский клуб потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих турах.

В общем, вполне вероятно, что «Боруссия» и Терзич снова разочаруют руководство и болельщиков.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.77.

«Монца» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» словно ожила после увольнения Жозе Моуринью, которому не простили поражение от «Милана» в середине января.

В первых шести матчах Серии А под руководством Даниэле Де Росси римляне одержали пять побед и вернулись в борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с миланским «Интеру» (4:2), которому нет равных в этом сезоне.

Также стоит отметить, что Де Росси очень повезло с календарем. После его назначения «Роме» до сих пор противостояли середняки и аутсайдеры, исключением стала лишь неудачная встреча с миланским «Интеру» (4:2), которому нет равных в этом сезоне.

С другой стороны, «Рома» наконец-то начала набирать очки в матчах против команд, которые действительно уступают ее по подбору игроков.

Это касается в том числе и «Монцы», но в данном случае надо признать, что соперник «джаллоросси» сейчас на ходу. «Монца» ни разу не проиграла в пяти предыдущих турах, при этом одержав три победы. В середине февраля Раффаэле Палладино разбила на своем поле «Милан» (4:2).

Пожалуй, лучше взять ставку на голы. Не факт, что «Рома» наберет три очка на поле дерзкого середняка.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

«Валенсия» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» забил лишь три гола в трех предыдущих матчах, но это не мешает ему регулярно набирать очки и лидировать в Ла Лиге.

В прошлом туре «Мадрид» обыграл «Севилью» (1:0) благодаря позднему голу Луки Модрича и надежной игре украинского вратаря Андрея Лунина.

Перед этим, правда, была ничья с «Райо Вальекано» (1:1), но в целом команда Карло Анчелотти мощно проводит сезон.

Просто факт: беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании составляет уже 20 матчей. На этом отрезке у «Королевского клуба» 15 побед.

На следующей неделе у «Реала» важный матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, но это вряд ли как-то скажется на действиях лидера в предстоящей игре.

Но также стоит отметить, что «Валенсия» в текущей кампании до сих пор проиграла лишь два матча на своем поле.

В данном случае есть смысл взять скромную ставку на голы.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.30.

Общий коэффициент — 4.18.