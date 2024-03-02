«Унион» Берлин — «Боруссия» Дортмунд
Футбол. Чемпионат Германии
«Боруссия» неудачно провела недавние матчи, из-за чего в СМИ снова начались разговоры о возможном увольнении Эдина Терзича.
В прошлое воскресенье «Дортмунд» сенсационно проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (2:3).
Вполне вероятно, что команда Терзича не успела прийти в себя после непростой гостевой встрече с ПСВ Эйндховен (1:1) в Лиге чемпионов, но это всего лишь предположение.
После январской серии побед февраль получился для «Боруссии» неудачным. В прошлом месяце вице-чемпион Германии выиграл лишь один из пяти матчей. Еще в трех случаях была зафиксирована ничья.
«Унион», в свою очередь, проводит лучший отрезок в текущей кампании. Берлинский клуб потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих турах.
В общем, вполне вероятно, что «Боруссия» и Терзич снова разочаруют руководство и болельщиков.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.77.
«Монца» — «Рома»
Футбол. Чемпионат Италии
«Рома» словно ожила после увольнения Жозе Моуринью, которому не простили поражение от «Милана» в середине января.
В первых шести матчах Серии А под руководством Даниэле Де Росси римляне одержали пять побед и вернулись в борьбу за путевку в Лигу чемпионов.
Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с миланским «Интеру» (4:2), которому нет равных в этом сезоне.
Также стоит отметить, что Де Росси очень повезло с календарем. После его назначения «Роме» до сих пор противостояли середняки и аутсайдеры, исключением стала лишь неудачная встреча с миланским «Интеру» (4:2), которому нет равных в этом сезоне.
С другой стороны, «Рома» наконец-то начала набирать очки в матчах против команд, которые действительно уступают ее по подбору игроков.
Это касается в том числе и «Монцы», но в данном случае надо признать, что соперник «джаллоросси» сейчас на ходу. «Монца» ни разу не проиграла в пяти предыдущих турах, при этом одержав три победы. В середине февраля Раффаэле Палладино разбила на своем поле «Милан» (4:2).
Пожалуй, лучше взять ставку на голы. Не факт, что «Рома» наберет три очка на поле дерзкого середняка.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
«Валенсия» — «Реал» Мадрид
Футбол. Чемпионат Испании
«Реал» забил лишь три гола в трех предыдущих матчах, но это не мешает ему регулярно набирать очки и лидировать в Ла Лиге.
В прошлом туре «Мадрид» обыграл «Севилью» (1:0) благодаря позднему голу Луки Модрича и надежной игре украинского вратаря Андрея Лунина.
Перед этим, правда, была ничья с «Райо Вальекано» (1:1), но в целом команда Карло Анчелотти мощно проводит сезон.
На следующей неделе у «Реала» важный матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, но это вряд ли как-то скажется на действиях лидера в предстоящей игре.
Но также стоит отметить, что «Валенсия» в текущей кампании до сих пор проиграла лишь два матча на своем поле.
В данном случае есть смысл взять скромную ставку на голы.
Ставка: тотал больше 1,5 за 1.30.
Общий коэффициент — 4.18.