Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:00 мск. Котов — Карбальес-Баэна: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Павел, конечно, удивляет на этой неделе. Взял и повторил прошлогодний результат в Марракеше, заодно защитив 100 очков, очень важных для него.

Но еще больше порадовала уверенная победа над Фабио Фоньини в четвертьфинале. Россиянин отдал опытнейшему итальянцу лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Котов просто шикарно отыграл на своей подаче — у бывшей девятой ракетки мира почти не было шансов взять хоть что-нибудь на приеме.

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Перед этим Котов тоже удивил, обыграв талантливого итальянца Флавио Коболли, который очень хорош на грунте.

Павел впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Карбальес-Баэна

Роберто тоже второй год подряд дошел в Марракеше до полуфинала. Если что, он — действующий победитель турнира.

В отличие от Котова, испанцу пришлось понервничать в предыдущем матче, несмотря на то, что его соперником был 157-я ракетка мира.

Карбальес-Баэна дожал Николаса Морено Де Альборана только в третьем сете — 6:4, 4:6, 6:4.

Во втором раунде Карбальес-Баэна выиграл у британца Дэна Эванса со счетом 6:4, 7:6.

Как и Павел, Роберто тоже впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.04, победу Карбальеса-Баэну букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: два года назад Павел неплохо сопротивлялся в матче с испанцем на «челленджере» в Мадриде, но тогда он проиграл — 7:5, 6:7, 2:6.

Несмотря на то, что у Карбальеса-Баэны большой опыт выступлений на таких турнирах, мы вынуждены признать — сейчас Котов в состоянии обыграть такого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Котова за 2.04.