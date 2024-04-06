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    Сможет ли Котов выйти в финал в Марракеше?

    Котов — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Марракеше 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Карбальес-Баэна
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:00 мск. Котов — Карбальес-Баэна: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Котов

    Павел, конечно, удивляет на этой неделе. Взял и повторил прошлогодний результат в Марракеше, заодно защитив 100 очков, очень важных для него.

    Но еще больше порадовала уверенная победа над Фабио Фоньини в четвертьфинале. Россиянин отдал опытнейшему итальянцу лишь три гейма — 6:1, 6:2.

    Котов просто шикарно отыграл на своей подаче — у бывшей девятой ракетки мира почти не было шансов взять хоть что-нибудь на приеме.

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    Перед этим Котов тоже удивил, обыграв талантливого итальянца Флавио Коболли, который очень хорош на грунте.

    Павел впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Карбальес-Баэна

    Роберто тоже второй год подряд дошел в Марракеше до полуфинала. Если что, он — действующий победитель турнира.

    В отличие от Котова, испанцу пришлось понервничать в предыдущем матче, несмотря на то, что его соперником был 157-я ракетка мира.

    Карбальес-Баэна дожал Николаса Морено Де Альборана только в третьем сете — 6:4, 4:6, 6:4.

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    Во втором раунде Карбальес-Баэна выиграл у британца Дэна Эванса со счетом 6:4, 7:6.

    Как и Павел, Роберто тоже впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.04, победу Карбальеса-Баэну букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: два года назад Павел неплохо сопротивлялся в матче с испанцем на «челленджере» в Мадриде, но тогда он проиграл — 7:5, 6:7, 2:6.

    Несмотря на то, что у Карбальеса-Баэны большой опыт выступлений на таких турнирах, мы вынуждены признать — сейчас Котов в состоянии обыграть такого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Котова за 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч Котов — Карбальес-Баэна с коэффициентом 2.04. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов выйти в финал в Марракеше?
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