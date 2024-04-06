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    «Норвич» и «Ипсвич» порадуют результативностью

    «Норвич» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Ипсвич»
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    «Ипсвич»
    В субботу, 6 апреля, в 41-м туре английского Чемпионшипа «Норвич» на своем поле примет «Ипсвич». Начало встречи запланировано на 14:30 по мск. «Норвич» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Апреля 2024 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 14:30 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Норвич»

    Турнирное положение: За шесть туров до финиша «Норвич» с 64 очкам идет на шестой строке в таблице, которая дает билет в плей-офф. От седьмой он оторвался на четыре пункта.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал 19 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел 14 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 72:58.

    Норвич Сити — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре первенства «канарейки» проиграли на выезде «Лестеру» со счетом 1:3. А до этого они выиграли три поединка чемпионата подряд, забив в них десять голов при одном пропущено. Правда, в все соперники в этот период были из подвала турнирной таблицы.

    Не сыграют: Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: За последние девять встреч чемпионата «Норвич» проиграл всего лишь в двух из них и каждый раз на выезде. Также в этот отрезок времени коллектив добился шести викторий и раз сыграл вничью. Забивная же серия команды в рамках Чемпионшипа состоит 11 поединков кряду.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: Коллектив сейчас с 87 очками идет во главе таблицы. Однако третий «Лестер» отстает всего лишь на два очка и имеет матч в запасе.

    «Ипсвич» отпраздновал в этом чемпионате 26 викторий, девять раз сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 84:51.

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    • Последние матчи: «Трактористы» в прошлом туре в драматическом поединке на своем поле смогли обыграть «Саутгемптон» 3:2, вырвав викторию за считаные секунды до финального свиста. До этого они выиграли два матча без пропущенных мячей.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Ипсвич» прекрасно проводит финишный отрезок чемпионата. За последние десять встреч первенства коллектив отпраздновал девять викторий и раз уступил. А забивная серия команды составляет 16 игр кряду с учетом всех турниров.

    Статистика для ставок

    • «Норвич» дома выиграл семь предыдущих встреч в Чемпионшипе

    • У «Ипсвича» в гостях в чемпионате за последние пять матчей четыре виктории и одно фиаско

    • Три из четырех минувших игр этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ипсвича» — 2.38, победа «Норвича» — 2.75, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от столь результативных команд стоит ждать обмена забитыми мячами и верховой исход. К тому же обе стороны будут намерены здесь брать три очка и поэтому больше будут сконцентрированы на атаке.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.92.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что «Ипсвич» сможет забить несколько мячей, ведь в своем последнем отрезке он забивает в каждом поединке немало.

    Ставка: ИТ «Ипсвича» больше 1,5 за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Ипсвич» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Норвич» и «Ипсвич» порадуют результативностью
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