Умер экс-игрок сборной Англии

Бывший футболист сборной Англиискончался на 62-м году жизни после того, как перенес сердечный приступ, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе у Уилкинса случился сердечный приступ и он был госпитализирован. Впоследствии его ввели в искусственную кому.

Уилкинс в качестве игрока выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», КПР, «Милан», ПСЖ, за национальную команду провел 83 матча.

В качестве тренера работал в «Челси», «Фулхэме», КПР, «Астон Вилле», молодежной сборной Англии, сборной Иордании.

Former England and Chelsea midfielder Ray Wilkins has died in hospital at the age of 61.

Our thoughts are with his friends and family.

