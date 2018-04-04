Умер экс-игрок сборной Англии

На прошлой неделе у Уилкинса случился сердечный приступ и он был госпитализирован. Впоследствии его ввели в искусственную кому.
Уилкинс в качестве игрока выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», КПР, «Милан», ПСЖ, за национальную команду провел 83 матча.
В качестве тренера работал в «Челси», «Фулхэме», КПР, «Астон Вилле», молодежной сборной Англии, сборной Иордании.
Former England and Chelsea midfielder Ray Wilkins has died in hospital at the age of 61.— BBC Sport (@BBCSport) 4 апреля 2018 г.
Our thoughts are with his friends and family.
➡https://t.co/G0uRJgxEyR pic.twitter.com/MAQoUx72wD