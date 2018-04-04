Умер экс-игрок сборной Англии

Бывший футболист сборной Англиискончался на 62-м году жизни после того, как перенес сердечный приступ, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе у Уилкинса случился сердечный приступ и он был госпитализирован. Впоследствии его ввели в искусственную кому.

Уилкинс в качестве игрока выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», КПР, «Милан», ПСЖ, за национальную команду провел 83 матча.

В качестве тренера работал в «Челси», «Фулхэме», КПР, «Астон Вилле», молодежной сборной Англии, сборной Иордании.