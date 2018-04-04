«Ливерпуль» разгромил «МанСити» на «Энфилде»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над— 3:0.

Мерсисайдцы открыли счет на 12-й минуте. Мохамед Салах с линии штрафной покатил мяч на партнёра, который пробил с левой — Мораес в падении отразил удар.

Мяч прокатился между ног Уолкера, вернувшись к Фирмино, тот выполнил короткую поперечную передачу на Салаха, а для египтянина было делом техники послать мяч в ворота с нескольких метров.

На 20-й минуте Милнер здорово сыграл в отборе в центре поля, выполнил передачу на Алекса Окслейд-Чемберлена, а тот сильно пробил метров с 25 под левую штангу.

На 31-й минуте Салах в правой части штрафной обыграл соперника и мягко навесил к дальней штанге, где Садио Мане в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут в Манчестере на стадионе «Этихад» 10 апреля.