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    «Ливерпуль» разгромил «МанСити» на «Энфилде»

    Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Футбол Англии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 3:0.

    Мерсисайдцы открыли счет на 12-й минуте. Мохамед Салах с линии штрафной покатил мяч на партнёра, который пробил с левой — Мораес в падении отразил удар.

    Мяч прокатился между ног Уолкера, вернувшись к Фирмино, тот выполнил короткую поперечную передачу на Салаха, а для египтянина было делом техники послать мяч в ворота с нескольких метров.

    На 20-й минуте Милнер здорово сыграл в отборе в центре поля, выполнил передачу на Алекса Окслейд-Чемберлена, а тот сильно пробил метров с 25 под левую штангу.

    На 31-й минуте Салах в правой части штрафной обыграл соперника и мягко навесил к дальней штанге, где Садио Мане в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

    Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут в Манчестере на стадионе «Этихад» 10 апреля.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
    «Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 3:0 (3:0)
    Голы: Салах, 12 (1:0). Окслейд-Чемберлен, 21 (2:0). Мане, 31 (3:0).«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Морено, 85), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах (Вайналдум, 53), Роберту Фирмину (Соланке, 71), Мане.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Сильва, Де Брейне, Габриэл Жезус, Сане.Предупреждения: Отаменди, 45+3. Габриэл Жезус, 76. Де Брейне, 80. Хендерсон, 86. Стерлинг, 90+2.
    Безударные согласные«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
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