ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «СКА-Хабаровск» назначит нового тренера в течение недели

    СКА-Хабаровск РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Алексей Кандалинцев
    На фото:Алексей Кандалинцев
    Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал решение отправить в отставку главного тренера команды Рината Билялетдинова.

    «После игры [с "Ахматом" 0:0] у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей – прежде всего результатом в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало в своем роде выходом из ситуации. И хочу подчеркнуть, что это – обоюдное решение.

    Билялетдинов узнал об увольнении в автобусе

    Также хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача – попытаться сохранить команду в РФПЛ и выйти в полуфинал Кубка России. И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить.

    К сожалению, в футболе, как и в жизни, сумма приложенных усилий не всегда дает положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам. Нужно время, чтобы понять причины неудач.

    В любом случае попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то, что он в начале года согласился возглавить команду, и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в нем частичку себя, привнес в команду что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение.

    Евдокимов отказался комментировать слухи о СКА

    До ближайшей игры с "Амкаром" [7 апреля] клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды», – сказал Кандалинцев клубной пресс-службе.

    Сумеет ли «Ахмат» продлить серию поражений «армейцев»?«Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
  • 01/04
    • Евдокимов отказался комментировать слухи о СКА
  • 31/03
    • Карадениз намекнул на завершение карьеры
  • 31/03
    • РФПЛ запретит проводить домашние матчи на поле соперника
  • 31/03
    • Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск»
  • 31/03
    • «Спартак» одержал победу над «Тосно»
  • 31/03
    • «СКА-Хабаровск» расстался с Билялетдиновым
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 апреля
  • 7,90
    •
  • Порадуют ли ЦСКА и «Ростов» результативным футболом?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • 1,60
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:47
    • Конте: Контракт — не моя проблема, это проблема клуба
  • 11:22
    • Евдокимов отказался комментировать слухи о СКА
  • 11:11
    • Подтрибунные помещения на «Екатеринбург Арене» не отапливаются
  • 10:41
    • «Бавария» представит нового тренера в конце апреля
  • 10:29
    • Головин: ЦСКА выпала возможность сократить отставание от «Локомотива»
  • Приблизится ли «Бетис» к еврокубковой зоне?
  • «Хетафе» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 апреля
    • 1,75Завтра в 22:00
  • 09:49
    • Билялетдинов узнал об увольнении в автобусе
  • 09:25
    • Ибрагимович: Болельщики хотели Златана, и они его получили
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    • 01:41
  • 00:53
    • Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за «Гэлакси»
  • 00:12
    • ПСЖ в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги
  • 23:51
    • «Ювентус» вырвал победу у «Милана»
  • Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», «Севилья» упустила победу над «Барсой»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:50
  • 23:37
    • Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Севильей»
  • 23:31
    • «Герта» разошлась миром с «Вольфсбургом»
  • 23:17
    • Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск»
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    • Вчера в 23:08
  • 21:58
    • «Бавария» забила шесть мячей «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:43
    • «Реал» без Роналду крупно обыграл «Лас-Пальмас»
  • АПЛ. «МанСити» взял верх над «Эвертоном», «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:42
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус