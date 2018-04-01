«СКА-Хабаровск» назначит нового тренера в течение недели

Генеральный директор «СКА-Хабаровск»прокомментировал решение отправить в отставку главного тренера команды

«После игры [с "Ахматом" 0:0] у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей – прежде всего результатом в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало в своем роде выходом из ситуации. И хочу подчеркнуть, что это – обоюдное решение.

Билялетдинов узнал об увольнении в автобусе

Также хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача – попытаться сохранить команду в РФПЛ и выйти в полуфинал Кубка России. И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить.

К сожалению, в футболе, как и в жизни, сумма приложенных усилий не всегда дает положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам. Нужно время, чтобы понять причины неудач.

В любом случае попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то, что он в начале года согласился возглавить команду, и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в нем частичку себя, привнес в команду что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение.

Евдокимов отказался комментировать слухи о СКА

До ближайшей игры с "Амкаром" [7 апреля] клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды», – сказал Кандалинцев клубной пресс-службе.