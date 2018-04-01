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    Билялетдинов узнал об увольнении в автобусе

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    Ринат Билялетдинов
    На фото:Ринат Билялетдинов
    Ринат Билялетдинов прокомментировал расторжение контракта с хабаровским СКА.

    В матче 24-го тура РФПЛ хабаровчане на выезде сыграли вничью с «Ахматом» — 0:0.

    «Узнал, что уволен, в автобусе. Ехали со стадиона, добирались до гостиницы. Произошел разговор, который продолжился в гостинице.

    Разговаривал с генеральным директором. Даже не задавал вопросов. Я все эти вещи просчитываю на два хода вперед. Я шел сюда, зная, что чудес ждут, но времени не дадут. Сделать из игроков ФНЛ и молодежного состава футболистов уровня РФПЛ так просто не выйдет. Тут другой уровень.

    При подготовке к "Ахмату" я голову ломал. Потому что игровые возможности у "Ахмата" выше. Только Канунников на уровне конкурирует, ну и Тубич еще с Димидко. У них опыт большой. Остальные все объективно уступали игрокам "Ахмата". Но они начинают понимать многие моменты.

    Жалко, что времени не хватало. Я благодарен своей команде, эти ребята стали немного, но лучше», – сказал Билялетдинов «Чемпионату».

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