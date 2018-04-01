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    Дубль Алли помог «Тоттенхэму» победить «Челси»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Челси Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал гостевую победу над «Челси» (3:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

    Счет на 30-й минуте открыли хозяева. Мозес выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Льорис ошибся на выходе, а Альваро Мората выиграл верховую борьбу за мяч у Санчеса и головой отправил мяч в ворота.

    В компенсированное к первому тайму время «Шпоры» отыгрались. Мозес потерял мяч на правом фланге у своей штрафной площади.

    Дэвис сразу выполнил передачу на Эриксена, который вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч здорово полетел под перекладину и Кабальеро не смог спасти свою команду.

    На 62-й минуте Дайер из центра поля выполнил передачу на ход Алли, Деле оторвался от Аспиликуэты, вошёл в штрафную площадь и уверенно разобрался с Кабальеро.

    А на 66-й минуте Сон с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, Кабальеро спас свою команду.

    Отскок был в пользу Сона, который вновь пробил по воротам, мяч попал в ногу Кабальеро, на этот раз мяч подхватил Деле Алли, который уверенно оформил дубль

    «Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице английского первенства. «Челси» (56) – пятый.

    Чемпионат Англии. 32-й тур
    «Челси» — «Тоттенхэм» — 1:3 (1:1)
    Голы: Мората, 30 (1:0). Эриксен, 45+1 (1:1). Алли, 62 (1:2). Алли, 66 (1:3). «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 81), Канте, Фабрегас, Азар, Виллиан, Алонсо (Эмерсон, 83), Мората (Хадсон-Одои, 88).«Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Дембеле, Дайер (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли, Ламела (Сиссоко, 88), Сон Хын Мин (Кейн, 74).Предупреждение: Дэйвис, 70.
    Потери помешают «аристократам»«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля
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