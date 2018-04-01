Дубль Алли помог «Тоттенхэму» победить «Челси»

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Счет на 30-й минуте открыли хозяева. Мозес выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Льорис ошибся на выходе, а Альваро Мората выиграл верховую борьбу за мяч у Санчеса и головой отправил мяч в ворота.

В компенсированное к первому тайму время «Шпоры» отыгрались. Мозес потерял мяч на правом фланге у своей штрафной площади.

Дэвис сразу выполнил передачу на Эриксена, который вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч здорово полетел под перекладину и Кабальеро не смог спасти свою команду.

На 62-й минуте Дайер из центра поля выполнил передачу на ход Алли, Деле оторвался от Аспиликуэты, вошёл в штрафную площадь и уверенно разобрался с Кабальеро.

А на 66-й минуте Сон с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, Кабальеро спас свою команду.

Отскок был в пользу Сона, который вновь пробил по воротам, мяч попал в ногу Кабальеро, на этот раз мяч подхватил Деле Алли, который уверенно оформил дубль

«Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице английского первенства. «Челси» (56) – пятый.