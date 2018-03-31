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    «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.03.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Саутгемптон Календарь АПЛ
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    •  Вест Хэм — Саутгемптон17:00
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Вест Хэм» — «Саутгемптон».

    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Angelo Ogbonna, Артур Масуаку, Declan Rice, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Майкл Антонио, Марко Арнаутович.

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Душан Тадич, Марио Лемина, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Чарли Остин, Маноло Габбьядини.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 2:3.

    «Святые» расплавят «железных»«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта
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