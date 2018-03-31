«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 2:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта

«Святые» расплавят «железных» «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта

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