«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Angelo Ogbonna, Артур Масуаку, Declan Rice, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Майкл Антонио, Марко Арнаутович.
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Душан Тадич, Марио Лемина, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Чарли Остин, Маноло Габбьядини.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 2:3.