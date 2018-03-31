«Манчестер Юнайтед» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Алексис Санчес, Хуан Мата, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.
«Суонси»: Лукаш Фабиански, Mike van der Hoorn, Alfie Mawson, Федерико Фернандес, Ки Сон Ен, Мартин Ольссон, Sam Clucas, Энди Кинг, Кайл Ноугтон, Натан Дайер, Андре Айю.
Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.