Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей

Перерыв на матчи национальных сборных позволил нам оценить то, чего стоит ждать на чемпионате мира в России. Особенно впечатлили сборные Испании и Бразили.

Эти товарищеские игры были одним из последних шансов для игроков, чтобы произвести впечатление на своих тренеров перед самым престижным турниром в мировом футболе.

Итак, главные победители и «лузеры» прошедших игр.

Победители

Сборная Испании

Чемпионы мира 2010 года доминировали. В своей первой игре они сыграли на выезде вничью с действующими чемпионами Германией — 1:1. А во втором матче они разобрали на части Аргентину (6:1), которая даже без Лионеля Месси выглядела очень неплохо в победном матче против Италии (2:0).

«Красная Фурия» добилась этого без одного из своих ветеранов, Серхио Бускетса, который восстанавливается после травмы. Андреас Иньеста и Иско показали выдающееся представление в этих спаррингах. Последний во вторник вечером оформил хет-трик.

Сборная Уругвая

Южноамериканская команда, возможно, обладает самым грозным атакующим сочетанием в международном футболе с Луисом Суаресом из «Барсы» и Эдинсоном Кавани из ПСЖ. Оба нападающих пополнили свой бомбардирский счет в пятницу, отличившись в матче против Чехии.

Затем в финале товарищеского Кубка китая Уругвай обыграл Уэльс — это было первое настоящее испытание для Райана Гиггза в роли главного тренера валлийской сборной. С помощью Кристиана Родригеса, который был важным элементом полузащиты Уругвая, «Чарруас» выиграли со счетом 1:0.

Джесси Лингард

Лингард проводит отличный сезон в «Манчестер Юнайтед» и стал регулярным игроком основы в команде Жозе Моуриньо. 25-летний англичанин — умный игрок атаки, который хорош при владении мячом и может похвастаться отличной скоростью.

Лингард забил единственный гол англичан в матче против Нидерландов в пятницу и продемонстрировал свои лучшие атакующие навыки в двух товарищеских матчах. Стоит ожидать, что он будет основным игроком сборной Англии в России.

Гарри Уилсон

Дедушка Льюиса Кука был не единственным дедом, которому удалось пополнить свой кошелек после дебюта внука за сборную. Дедушка Кука выиграл 17 тысяч фунтов после того, как футболист впервые сыграл за английскую сборную против Италии во вторник вечером.

Однако вингер сборной Уэльса Гарри Уилсон принес своему деду куда больше — 125 тысяч фунтов после того, как вышел на замену четыре года назад.

Молодой полузащитник сборной Уэльса теперь второй и третий раз сыграл в футболке национальной команды. Он забил гол в победном матче против китайцев на Кубке Китая (6:0), а также принял участие в поражении от Уругвая в финале турнира.

Килиан Мбаппе

Мбаппе проводит впечатляющий сезон с ПСЖ — на его счету 11 голов в 21 матче Лиги 1. Но во вторник нападающий ПСЖ установил новый рекорд, когда сборная Франции легко справилась с Россией на «Крестовском».

19-летний Мбаппе стал самым молодым игроком, который оформил дубль в составе «трехцветных» со времен Второй мировой войны. Летом от этого парня можно ожидать захватывающих вещей.

Неудачники

Сборная Аргентины

Аргентина начала этот перерыв на матчи сборных с победы 2:0 над Италией с голами от Эвера Банеги и Мануэля Лансини. В двух товарищеских матчах «Альбиселесте» играли без своего талисмана Лионеля Месси, и хотя его отсутствие не ощущалось во встречи против Италии, им понадобилась бы его левая нога в поединке против Испании, когда их разбили в Мадриде.

Месси пришлось наблюдать за игрой с трибун, так как он восстанавливается от мышечного перенапряжения. Лидер «Барсы» покинул трибуны после того, как Иско оформил хет-трик. Вероятно, Месси сомневается в том, что сможет выиграть медаль чемпионата мира этим летом.

Духкратные чемпионы мира ничего не могли поделать с контратаками соперника, а их голкипер Вилли Кабальеро упустил возможность проявить себя, пропустив от Испании шесть мячей.

Игуаин в этом матче выглядел блекло и неэффективно. Отаменди был единственным светлым пятном аргентинской сборной — он забил гол в первом тайме и дарил хотя бы небольшую надежду во время стандартов.

VAR

Система видеоповторов получила зеленый свет и будет использоваться на ЧМ в России. Новая система становится темой для полемики с тех пор, как была представлена.

Во вторник вечером VAR вновь попала в заголовки, когда на 87-й минуте матча Италия получила право на пенальти в ворота сборной Англии. Пенальти был назначен после того, как защитник «Бернли» Джеймс Тарковски, который дебютировал за английскую сборную, ввязался в борьбу с Федерико Кьезой.

После игры главный тренер сборной Англии сетовал на решение судьи, утверждая, что Кьеза уже падал, когда Тарковски наступил ему на ногу.

В комментарии BBC Саутгейт сказал: «Я считаю, что это не очевидное решение. Это решение, которое вы можете обсуждать весь день. Не думаю, что с такими случаями VAR расставит все по своим местам».

Лоренцо Инсинье забил с «точки» и обеспечил 1:1 для «Скуадры Адзурры» на «Уэмбли».

Хави Мартинес

29-летний Мартинес пропустил Евро-2016 из-за травм, но в его трофейной комнате есть медаль чемпиона мира с триумфа Испании в 2010 году. Мартинес, который 18 раз надевал футболку национальной сборной, не попал в заявку на ЧМ-2014 и оказался за бортом на эти товарищеские матчи.

Полузащитнику «Баварии» будет невероятно сложно прорваться в состав сборной Испании — во вторник против Аргентины испанцы выглядели впечатляюще. Ему предстоит переплюнуть таких парней как Иньеста, Коке, Алькантара и Бускетс, если он надеется вернуться.

Сон Хын Мин

Нападающий «Тоттенхэма» будет надеяться выиграть что-нибудь со своей сборной следующим летом. Потому что если у него это не получится, он, скорее всего, отправится к себе на родину как минимум на двухлетнюю военную службу.

Все южнокорейцы в возрасте от 18 до 35 лет должны в обязательном порядке пройти военную службу, кроме мужчин со случаями инвалидности или проблемами с обучаемостью. Спортсмены также могут попасть в это число за исключением тех случаев, когда они добиваются успеха на международных соревнованиях — Олимпийских играх, Азиатских играх и чемпионате мира.

Южная Корея проиграла оба товарищеских матча — 1:2 Северной Ирландии и 2:3 Польше. Это не слишком многообещающе для Сона. Ему остается надеяться, что его команда прибавит в России — от этого может зависеть вся его карьера.