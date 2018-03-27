Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

Еще четыре страны могут примкнуть к бойкоту чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

По информации The Sun, турнир могут бойкотировать официальные представители Польши, Дании, Швеции и Японии.

Речь идет только о бойкоте со стороны представителей руководства страны. Национальные сборные бойкотировать турнир не будут.

Также британское издание сообщило о возможном бойкоте турнира со стороны Австралии, однако австралийцы уже заявили, что не будут бойкотировать турнир.

Напомним, ранее власти Исландии заявили о бойкоте ЧМ-2018 со стороны чиновников. Также о бойкоте ЧМ-2018 заявили власти Великобритании.