Власти Исландии решили бойкотировать ЧМ-2018

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Исландии.
«Исландские власти не посетят чемпионат мира по футболу в России этим летом», — говорится в сообщении.
«Правительство Исландии решило сохранить солидарность с Великобританией», — также отмечается в заявлении.
В Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 на следующий год и в другую страну
Напомним, ранее ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство рассмотрит вопрос о бойкоте ЧМ-2018 со стороны британских чиновников.