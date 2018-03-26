Власти Исландии решили бойкотировать ЧМ-2018

Власти Исландии не приедут на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Исландии.

«Исландские власти не посетят чемпионат мира по футболу в России этим летом», — говорится в сообщении.

«Правительство Исландии решило сохранить солидарность с Великобританией», — также отмечается в заявлении.

В Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 на следующий год и в другую страну

Напомним, ранее ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство рассмотрит вопрос о бойкоте ЧМ-2018 со стороны британских чиновников.