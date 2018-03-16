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    В Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 на следующий год и в другую страну

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    Стивен Киннок
    На фото:Стивен Киннок
    Член парламента Великобритании Стивен Киннок предложил перенести чемпионат мира по футболу на 2019 год и провести его не в России, а в другой стране или нескольких странах.

    «Я думаю, что мы должны серьезно рассмотреть вопрос о скоординированном обращеним в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», – цитирует Киннока Mirror.

    «Путин вложил миллиарды рублей в чемпионат мира и видит в нем возможность продемонстрировать миру свой режим», — также сказал Киннок.

    Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России

    Напомним, ранее известный главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что команда готовится ехать на ЧМ в Россию.

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