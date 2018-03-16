В Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 на следующий год и в другую страну

Член парламента Великобританиипредложил перенести чемпионат мира по футболу на 2019 год и провести его не в России, а в другой стране или нескольких странах.

«Я думаю, что мы должны серьезно рассмотреть вопрос о скоординированном обращеним в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», – цитирует Киннока Mirror.

«Путин вложил миллиарды рублей в чемпионат мира и видит в нем возможность продемонстрировать миру свой режим», — также сказал Киннок.

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России

Напомним, ранее известный главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что команда готовится ехать на ЧМ в Россию.