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    Саутгейт: Сборная Англии готовится ехать на ЧМ в Россию

    Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018
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    Гарет Саутгейт (слева)
    На фото:Гарет Саутгейт (слева)
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что он готовит команду для поездки на чемпионат мира в России, несмотря на разговоры о бойкоте.

    Ранее председатель комитета по иностранным делам лейбористской партии Джон Вудкок заявил, что Великобритания должна исключить возможность отправки каких-либо официальных лиц на чемпионат мира-2018. По его словам, участие сборной Англии «должно оставаться под вопросом».

    «Безусловно, это серьезное дело, которое набирает обороты. Однако моя работа – фокусироваться на работе и готовить команду.

    Мы готовимся поехать на чемпионат мира. У меня нет сомнений, что это именно то, что мы и должны делать.

    Как и то, что мы должны планировать безопасность наших игроков и болельщиков», – цитирует Саутгейта The Telegraph.

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