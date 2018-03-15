Саутгейт: Сборная Англии готовится ехать на ЧМ в Россию

Главный тренер сборной Англииотметил, что он готовит команду для поездки на чемпионат мира в России, несмотря на разговоры о бойкоте.

Ранее председатель комитета по иностранным делам лейбористской партии Джон Вудкок заявил, что Великобритания должна исключить возможность отправки каких-либо официальных лиц на чемпионат мира-2018. По его словам, участие сборной Англии «должно оставаться под вопросом».

«Безусловно, это серьезное дело, которое набирает обороты. Однако моя работа – фокусироваться на работе и готовить команду.

Мы готовимся поехать на чемпионат мира. У меня нет сомнений, что это именно то, что мы и должны делать.

Как и то, что мы должны планировать безопасность наших игроков и болельщиков», – цитирует Саутгейта The Telegraph.