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    Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России

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    Райнхард Гриндель
    На фото:Райнхард Гриндель
    Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил против бойкота чемпионата мира в России.

    «Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — цитирует Гринделя Bild.

    «Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал вице-президент DFB Райнер Кох.

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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