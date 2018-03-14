Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России

Президент Немецкого футбольного союза (DFB)выступил против бойкота чемпионата мира в России.

«Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — цитирует Гринделя Bild.

«Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал вице-президент DFB Райнер Кох.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.