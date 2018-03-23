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    Семин о переносе: Ну а мы тут причем?

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался давать оценку переносу игры 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» из Перми в Москву.

    Встреча состоится в Черкизове 31 марта. Начало – в 14.00 по московскому времени. «Локомотив» оплатит все расходы, а «Амкар» получит прибыль от реализации билетов.

    Напомним, поле стадиона в Перми признано непригодным для проведения игр. При этом резервной у «Амкара» заявлена арена в Уфе.

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    «Я не знаю, где пройдет наш матч. Я пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно — нам очень неудобно играть 31 марта. У нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать.

    Странная ситуация? Ну а мы-то тут причем? Мы причем?» — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

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